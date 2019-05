Önder blev Årets Tømrer

Önder Yazar (tredje fra venstre) og hans lærling Haydar Arabaci (anden fra venstre) måtte på scenen og modtage prisen for Årets Tømrer. Prisen blev overrakt af Gustav Salinas (fjerde fra venstre). De øvrige på billedet er fra Håndværker TV, som sendte live fra prisoverrækkelsen. Foto: Foto: anmeld-haandvaerker.dk

Hæder Den lokale tømrer Önder Yazar tog prisen Årets Tømrer, da danske håndværkere holdt prisfest i Cirkusbygningen i København.

Af Mia Thomsen

Det blev en mere end almindelig festlig aften, da den lokale tømrer Önder Yazar sammen med sin lærling Haydar Arabaci, var til prisfest i Cirkusbygningen i København før påske.

De to glade håndværkere, som tilsammen udgør firmaet ’ E.O Tømrer & Snedker ApS’, var nemlig inviteret med til prisfesten, fordi de var nomineret til hele to af aftenens 45 priser – Årets Tømrer (0-4 ansatte) og Årets Håndværkerlærling.

Cirkusbygningen var fyldt til bristepunktet, da årets håndværkere skulle kåres. Finalisterne var udvalgt ud fra de bedst anmeldte håndværkere på hjemmesiden Anmeld-haandvaerker.dk

For første gang blev det store awardshow afholdt over to aftener, da mere end 5.000 dygtige håndværkere dystede om 45 priser fordelt i 27 forskellige fagkategorier.

Prisfesten blev fejret med gallamiddag, prisuddeling og show. Felix Smith var vært og styrede slaget, som blev transmitteret live på Facebook, så alle håndværkernes svende, kollegaer og familie, der ikke kunne få plads i den udsolgte Cirkusbygning, kunne følge med.

Folketingets formand Pia Kjærsgård deltog sammen med mange kendte som Adam Duvå Hall, Vicky Berlin, Thomas Wivel, Joachim Boldsen med flere, der alle stod i kø for at uddele én af de 45 priser.

Topkarakter til E.O

Det går godt hos E.O Tømrer & Snedker ApS i Ballerup, der på Anmeld-haandvaerker.dk kan bryste sig af et karaktergennemsnit på 5.0, som er den højest mulige karakter. Så foruden at have sin dygtige lærling Haydar Arabaci med som finalist i den helt nye kategori Årets Håndværkerlærling, kunne Önder Yazar selv tage prisen som Årets Tømrer i kategorien for 0-4 ansatte.

”Det er helt vanvittigt og svært at beskrive, man er lidt oppe at ringe. Vi gør meget ud af at altid lade kunden komme i første række, hvilket jeg også selv går forrest for at vise. Vi gør alt for at holde prisen og holde vores aftaler, og det har givet pote, hvilket vores anmeldelser med rene topkarakterer også viser. Tallene taler for sig selv,” fortæller en stolt Önder Yazar og fortsætter:

”Titlen her gør en forskel. Alle kan sige de er verdensmestre, men det her giver os en synlig reference, som i den grad er et skulderklap til både min lærling og min familie. Uden dem ville det her slet ikke kunne lade sig gøre. Nu har vi mulighed for at vise, vi er blandt de bedste, og det glæder jeg mig til at fejre med de folk, der betyder ekstra meget,” slutter han.