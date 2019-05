Også hæder til Ballerup-VVS’er

Ballerup-firmaet Brdr. Fuglsang kan i år fejre 25 års jubilæum. Efte at have været i finalen i en årrække, fik de prisen som årets VVS’er ved den store prisfest i Cirkusbygningen. Foto: Foto: anmeld-haandvaerker.dk.

Mere hæder Der røg endnu en pris til Ballerup ved Årets Håndværker-awardshow i Cirkusbygningen. Brd. Fuglsang blev nemlig kåret som ’Årets VVS’er.

Af Ulrich Wolf

For brødrene Mikael og Thomas Fuglsang var det en længe ventet sejr, da de for nylig vandt prisen som Årets VVS’er i kategorien ’10+ ansatte’ ved det store awardshow, hvor håndværkerbranchen fejrede sig selv og uddelte priser til de dygtigste fagfolk i hver deres kategorier.

Ballerup-firmaet Brdr. Fulgsang VVS var med til prisoverrækkelsen i Cirkusbygningen, hvor Årets Håndværker-priser for ottende gang blev uddelt.

”Det betyder rigtig meget. Nu har vi jo kæmpet for den i de sidste seks år, vi har været finalister herinde, så det er fantastisk at få den med hjem lige i år, hvor vi også har 25 års jubilæum”, fortæller Thomas Fuglsang, der glæder sig til at skilte med den nyvundne titel:

”Vi kan se, andre vindere har titlen på deres biler, og jeg er sikker på, det nok skal give noget rent marketingsmæssigt. Vi kan desuden høre, at mange af vores kunder siger, de har fundet os på anmeldelsesportalen (anmeld-haandvaerker.dk, som står bag priserne, red), så vi skal ud og gøre opmærksom på det her koncept”, uddyber han.

”Det gør det lettere at få ordren, fordi der er tillid til, at vi er et velanmeldt firma, der gør det ekstra godt”, supplerer Mikael Fuglsang.

Brdr. Fuglsang har været med som finalist i Årets Håndværker hvert år siden 2014.