Hvor er politikerne, der er imod højt byggeri?

Debat Det er med stor interesse, jeg hver uge åbner Ballerup Bladet og kikker under debatsiderne, for hvem har nu skrevet om Måløv og Hindsgaul pladsen og det fremtidige byggeri der.

Af Heidi Rehorst, Tjæreborgvej 13, Måløv

Jeg er, som rigtig mange Måløvborgere, ikke interesseret i at få flere højhuse end dem der allerede ligger her, og jeg er overbevist om, at Søndergaard-beboerne, der bor i femetage-husene ovre på den anden side af banen, heller ikke ønsker højhuse bygget lige op ad dem. Dels på grund af udsigten, som de i tidernes morgen købte deres lejligheder på grund af, men i endnu højere grad på grund af larmen, der vil blive intensiveret fra togene, grundet de vil køre i en slags slugt, så lydene kastes frem og tilbage mellem rækken af højhuse.

Vi der bor i Højriis, villakvarteret ved de to tankstationer, har allerede tidligere, sammen med mange andres protestunderskrifter, sendt vores liste af underskrifter til kommunalbestyrelsen, hvor vi udtrykker vores misbilligelse af det fremkomne forslag til højhusbebyggelse på Hindsgaul-

området.

Hvad er det der gør, at flere kommunalbestyrelsesmedlemmer vælger at overhøre deres vælgeres mening? Er det ganske enkelt fordi man, når man først er valgt ind for en fireårig periode, mener, at man kan lade hånt om de vælgere, man tidligere besnakkede med smukke ord og gerninger for at blive valgt ind, eller er det kammerateri, ussel mammon og ligegyldighed med borgerne, der spiller ind?

Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer, husk at den 16. november 2021 er der kommunalvalg igen, og hvis I ikke begynder at lytte og agere efter Jeres vælgeres ønsker og anmodninger, så kan I risikere, at taburetten under Jer vil vakle.

Hvor er vores politikere henne med opbakning til os, der er imod højt byggeri? Er de på kronisk ferie, eller har de taget skyklapperne på? Kom nu frem i debatten og lad os høre fra de politikere, der mener, at højt byggeri er den forkerte vej at gå.

