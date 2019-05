Fokus på Måløvs fremtid

Debat Det er rart at se, at debatten er i gang politikerne i kommunen. Desværre synes jeg, at politikerne i deres indlæg drejer sagerne over på andre ting eller fastholder de synspunkter, de hele tiden har haft.

Af Peter H.Poulsen, Grønbjergvej 8, Måløv.

Per Mortensen (A) tager det som et angreb, at der er nogle, som synes, at Eskebjerggård ikke er en arkitektonisk perle i Måløv. Der blev i tidligere indlæg ikke talt om anvendeligheden af lejlighederne, som jeg har hørt skulle være gode. Hvis Eskebjerggård skulle opføres i dag, ville man forhåbentlig ikke bygge de høje bygninger på det højeste sted i Måløv og derved fundamentalt ændre på byen.

Det ser samtidigt ud til, at han mangler lokalkendskab over Måløv når han mener, at et kommende syv etager højt byggeri kun vil påvirke to tankstationer og en trælast. Hvis der kommer bygninger i højden på stationsområdet vil Søndergård udsigtsmæssigt blive afskærmet fra resten af Måløv (integrerende?).

De nye lejligheder vil få udsigt over hele boligkvarteret Højriis og vil kunne se ned i deres haver. Under den tidligere høring blev det også illustreret, at bygningerne vil kunne ses i hele Måløv. Embedsmænd fra kommunen har udtalt, at der skulle påregnes skyggegener i vinterperioden.

Hella Tiedemann (A) lover borgerinddragelse for et kommende projekt, hvilket jeg er utrolig glad for at høre. Jeg håber blot på, at der vil blive lyttet denne gang. Under den sidste høring vi havde, var der +92 procent imod bygninger på mere end to etager. Dette har man valgt at se bort fra med argumentet om, at der er kommunale bestyrelsesmedlemmer, som bor i Måløv.

Jeg er selv flyttet til Måløv for at se himlen og få landsbysstemningen. Hvis jeg ønskede højere bygninger, var jeg flyttet tættere mod København. Mit håb er, at politikkerne vil bevare den stemning vi har i Måløv i stedet for at fokusere på kortsigtede økonomiske indtægter ved at lave en afskærmet, høj og selvstændig ny bydel i Måløv.