Mindeord for Ejvind Thunø

Alle i fodboldverden i Ballerup Kommune kender jo Ejvind Thunø, som i mere end 70 år beskæftigede sig med fodbold på lokalt plan, dels som aktiv, men i særdeleshed som en del af arbejdet i den frivillige lederverden.

Af Gert Sørensen, tidligere BIF-formand og Rene Almind, tidligere SIF-formand

Ejvind startede karrieren i 1943 i Ballerup Boldklub, som jo senere blev til Ballerup Idræts Forening (BIF). Fodboldkarrieren blev kort, men Ejvind fortsatte som holdleder, i spillerudvalget og senere i 1955 indvalgt som bestyrelsesmedlem og allerede i 1962 tildelt BIF’s æresemblem.

Ejvind fortsatte ihærdigt ledergerningen og blev formand i BIF i 1964 og samme år medstifter af ’Idrættens Venner’ (i dag kendt ved navnet ’Søndagsbanko – BSF Venner’), hvor Ejvind således var aktiv i mere 50 år.

Ejvind var formand for BIF i 12 år og varetog efterfølgende klubbens sekretærpost, en post han sad på frem til sammenlægningen af BIF og SIF i 2010, Ejvind var en mand man altid kunne gå til for at få råd og det gjaldt for både de store og de små i klubben og han var altid en stor støtte til den siddende formand.

Der er rigtige mange udvalg som Ejvind har deltaget i, hvoraf kan nævnes: Idrætsudvalget (1971), DBU’s repræsentantskab (1973), Ballerup Fodbold Alliance (1979), Folkeoplysningsudvalget (1992), Idrætsrådet (1996).

Som allerede nævnt så har Ejvind fået tildelt flere æresbevisninger, hvoraf der nævnes: DBU’s sølvnål (1977), Jacobiner-ordenen (1979), Årets Leder i Ballerup Kommune (1985), Æresmedlem i BIF (1990), SBU’s Guldnål (2000). Ligeledes Æresmedlem af ESV Lindau Fussball, Tyskland (1979), som gennem BIF-årene var en af BIF’s venskabsklubber sammen med East Kilbride i Skotland, som Ejvind også var initiativtager til at etablere forbindelser med, og der er mange BIF-hold der gennem tiderne har besøgt de to klubber.

Gennem årene var Ejvind ligeledes den trofaste speaker i Gryden til hjemmekampene og ligeledes aktiv i avisspalterne dels i forbindelse med Ekstra Bladets Skoleturnering samt selvfølgelig om vores klubs op- og nedture i Ballerup Bladet, og han stod også bag både kampprogrammer og klubblad i BIF.

Ejvind gav altid udtryk for at en sammenlægning med BIF og SIF var et ønske og han kunne tillige fortælle om, hvor mange forsøg og tiltag der gennem årene har været. Derfor troede Ejvind meget på overbygningsmodellen AC Ballerup, denne blev jo senere opløst, men i 2010 blev sammenlægningen mellem BIF og SIF en realitet med navnet Ballerup Skovlunde Fodbold (BSF) – dette lige før Ejvind’s 80 års fødselsdag, og som han sagde i sin takketale til fødselsdagen: ”BSF er en af de bedste gaver jeg har fået”.

Ejvind var således en ildsjæl inden for fodboldverden. Æret være Ejvinds minde.