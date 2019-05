Baldersbo vil ikke placere ansvar for gyngeulykke

En 31-årig kvinde blev dræbt på en legeplads på Baltorpvej, da gyngestativet pludselig væltede ned over hende. Ifølge Baldersbo var man i god tro, da producenten forsikrede, at alt var normalt. Nu er afspærringer og gyngestativ fjernet og kun blomsterne ligger tilbage.

De foreløbige undersøgelser efter gyngeulykken på Baltorpvej tyder på en fejl i opsætningen af gyngen. Men Baldersbo afviser, at have gjort noget forkert.

Af Ulrich Wolf

Den tragiske ulykke forrige weekend på en legeplads på Baltorpvej, skyldtes tilsyneladende ikke en konstruktionsfejl på gyngen.

Politiets undersøgelser tyder foreløbigt på, at ulykken skete fordi gyngestativet ikke var sat ordentligt fast i jorden, og at det derfor væltede ned over den 31-årige kvinde, som var gæst ved en fødselsdag i bebyggelsen. Hun omkom på stedet.

Allerede flere dage inden ulykken havde en beboer set, at stativet stod usikkert, når børnene gyngede på det, og henvendte sig efterfølgende til Baldersbo, der ringede til producenten. Producenten forsikrede, at det var ufarligt, men at man ville kigge på det snarest.

Derfor foretog Baldersbos ejendomsfunktionærer sig ikke yderligere. Det har givet anledning til kritik og rejst spørgsmålet om, hvem der har ansvaret.

Bebrejder dem ikke

Men direktøren for Baldersbo, Søren B. Christiansen, vil ikke bebrejde sine medarbejdere eller placere et ansvar.

”Vi har bestilt et færdigt produkt og vi slår ikke et søm i en legeplads selv. Det har vi ikke forstand på, ogderfor har vi også fuld tillid til producenten, når de siger, at det er ufarligt. Det er helt normal procedure, og det bebrejder jeg slet ikke vores medarbejdere,” siger Søren B. Chrstiansen.

Han pointerer, at det er andre, der skal placere et juridisk ansvar.

”Det er ikke min opgave at placere ansvaret, det er der andre, der skal gøre. Men vi har købt et produkt, og vi har også betalt for, at fagfolkene vedligeholder og reparerer. Så hvis der er et ansvar, så må det være producenten. Jeg mener, at vi har gjort, hvad vi kunne, og det fastholder jeg, indtil andet er bevist,” siger Søren B. Christiansen.

Baldersbo har dog afspærret alle legepladser, indtil de er sikret, og har desuden aktiveret sin forsikring, indtil man er sikker på, hvordan ansvaret kan placeres.

Nye procedurer

”Vi har aktiveret vores forsikring og vi har anbefalet producenten at aktivere deres. Så må vi se, hvad der sker og hvordan man kan placere ansvaret. Men indtil det modsatte er bevist, så afventer vi. Vi kan altid diskutere, hvad man kunne have gjort – og om vi skal ændre nogle procedurer fremadrettet. Det vil vi nok gøre og ikke bare tage producentens ord for gode varer, hvis vi hører om noget, der virker forkert. Men jeg vil ikke, som tingene står nu, bebrejde mine medarbejdere noget i denne frygtelige sag,” siger Søren B. Christiansen.

Ballerup Kommune er i øvrigt også i gang med at genemgå alle deres legepladser, både på institutioner og ’i det fri’ i kølvandet på sagen, for at sikre, at der ikke kan ske noget lignende igen.