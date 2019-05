Endnu en sommer med sporarbejde

Fra 12. maj til 23. august bliver der igen arbejdet på strækningen Valby- Frederikssund i aften- og nattetimerne samt enkelte weekender. Arkivfoto: Klaus Holsting/Banedanmark.

Banedanmark er ikke helt færdige med sporarbejdet og påbegynder nu sidste etape, der kommer til at give gener i aften- og nattetimerne sommeren over.

Af Mia Thomsen

Bedst som man gik og troede, at sporarbejdet på S-tog-strækningen fra Valby til Frederikssund var ovre, melder Banedanmark nu ud, at de snart går igang med sidste etape af arbejdet.

”Det er nødvendigt at udføre de resterende arbejder allerede i år. I samarbejde med DSB har vi tilrettelagt arbejdet, så vi tager størst muligt hensyn til strækningens mange pendlere,” siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

Sporarbejdet begynder den 12. maj og forventes afsluttet den 23. august.

”Naboerne på strækningen vil kunne høre os, når vi arbejder tæt på, men det er vigtigt at understrege, at vores arbejder har langt mindre omfang end sidste år,” tilføjer han.

Arbejder om natten

Arbejdet vil blive udført om aftenen og om natten for at tage størst muligt hensyn til passagererne på strækningen. Men netop aften- og nattearbejdet var noget, der generede flere beboere her i Ballerup sidste sommer, da sporarbejdet var på sit højeste.

”Jeg anerkender, at perioden med aften- og natarbejde kan virke lang, men arbejdet er planlagt på en måde, så vi arbejder i eller ved det ene spor og tager korte stræk ad gangen, så det er muligt at køre tog i det andet spor. Når vi arbejder på denne måde, er der behov for en længere periode, end hvis hele strækningen var spærret,” siger Steen Neuchs Vedel.

Arbejdet omfatter blandt andet udskiftning af sveller, omlægning af kabler, jordarbejder og udskiftning af sporskifter.

I ugerne 24-26 og 29-30 vil der forskellige steder på strækningen være perioder med ændrede tider og perioder med reduceret drift. I de andre uger kører S-togtrafikken efter den normale køreplan. Banedanmark opfordrer passagererne til at tjekke Rejseplanen på deres pc eller via appen, her vil der løbende blive opdateret om ændringer på strækningen. Se evt. også denne fra Banedanmarks hjemmeside: Sommerens arbejder mellem Valby og Frederikssund

FAKTABOKS: De forskellige etaper af sporarbejdet i vores område

Arbejdet på hverdage:

1. juli – 12. juli: Herlev Station til Ballerup Station.

14. juli – 26. juli: Ballerup Station til Veksø Station.

28. juli – 9. august: Veksø Station til Ølstykke Station.

Der vil også være et større og mere støjende arbejde med udskiftning af sveller mellem Måløv og Kildedal i perioden 21. juni klokken 20.30 til 24. juni klokken 04.30.

I hele perioden fra 12. maj til 23. august kan der være kabelflytninger og transport af maskiner på hele strækningen.

Kilde: Banedanmark, www.bane.dk