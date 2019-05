Økonomien er i topform

Økonomi Ballerup Kommunes årsregnskab for 2018 viser en økonomi i ganske god form. Der er penge i kassen og der er styr på udgifterne.

Af Ulrich Wolf

Husholdningsbudgettet for Ballerup Kommune er netop blevet fremlagt for kommunalbestyrelsen og det gav anledning til en del glade miner og klap på skulderen politikerne imellem.

Regnskabet, der nu skal sendes til revision, inden det kan endeligt godkendes af politikerne viser, at kommunen i 2018 har brugt 29,2 millioner kroner mindre på driften end forventet. Samtidig har man stort set ramt inden for skiven, da der kun er brugt 2,5 millioner kroner mer på servicerammen end det aftalte mellem KL og regeringen. Det er en overskridelse på omkring en promille ligesom overskridelsen på anlægsrammen er to millioner kroner, hvilket også anses for at være helt ubetydeligt.

Kassebeholdningen landede på 270,1 millioner kroner og det er set med politiske briller et ganske godt resultat, som man kan være tilfreds med.

Glade politikere

”Det er et godt resultat hvor vi blandt andet kan se et mindreforbrug på 29 millioner kroner på driften og en kassebeholdning på 270 millioner kroner. Det er meget tilfredsstillende og vi er heldigvis langt fra at være sat under administration,” siger en tilfreds borgmester Jesper Würtzen (A).

Der var også glade miner hos Venstres gruppeformand Kåre Harder Olesen:

”Det er et flot regnskab og vi er ikke bare inden for skiven men meget tæt på ’bull’s eye’ med hensyn til servicerammen. Det kan vi kun være tilfredse med. Samtidig må vi klappe os selv på skulderen for at have taget ansvar og holde styr på økonomien, blandt andet på voksen-special området,” siger Kåre Harder Olesen.

Regnskabet skal altså nu sendes til revision, inden det godkendes endeligt af politikerne.