Lys som stemningsskaber

SPONSORERET INDHOLD: En god belysning af et rum kan være med til at skabe den helt korrekte stemning. Derfor kan det være vigtigt at overveje, hvilken stemning du ønsker at skabe i rummet, inden du går ud og køber lyset.

Af SPONSORERET INDHOLD

Er det belysning du mangler i stuen, kan det være en god ide at gå efter noget, som er forholdsvis rolig og ikke skærer for meget. Lys af den art er nemlig med til at skabe en hyggelig atmosfære, som kan hjælpe med at få en til at slappe af efter en lang arbejdsdag. Søger du derimod lys til dit hjemmekontor, vil det typisk være en god ide, at gå efter en belysning som er lidt skarpere, da det skal bruges til når man skal fokusere på enten papirer eller andet arbejdsrelateret. Den hyggelige stemning behøver derfor ikke her at være i højsædet, her er det funktionelle og arbejdsrelaterede i stedet nøgleordene.

Se de mange flotte muligheder

Uanset hvilken type belysning du søger, vil du på designlite.dk finde et væld af forskellige lamper til de forskellige formål. Ydermere vil du også se en masse forskellige stilarter, hvilket resulterer i at du let vil kunne finde lampen, som passer netop til dit hjem.

Hvis du ønsker at se designlite.dk store udvalg kan du se her. Lamperne vil også være at finde i flere forskellige prisklasser, så både den studerende og direktøren vil kunne finde noget, der falder i ens smag. Designerne på de forskellige lamper er både fra ind- og udland, så hvis du er til de danske klassikere eller derimod til noget internationalt design, vil begge varianter være at finde på designlite.dk.

Mulighederne er mange, og det kun dine ønsker for lampen, som sætter begrænsningerne for hvilken type lampe det skal være, samt hvordan den skal se ud.

Norlys – skandinavisk design i særklasse

Norlys er et norsk design hvis mission er at give dig gør belysning som holder. Norlys er særlig gode på udendørsbelysning, og af den grund kan du med Norlys skabe en god og hyggelig belysning ved dit indgangsparti til din bolig. De udendørs lamper fra Norlys vil dermed kunne lyse din indkørsel op, når mørket falder på, og med sit enkle og holdbare design formår Norlys at forene det praktiske med et godt design.

Hos Norlys laver de lamper, som kan holde til det skandinaviske vejr. Kvaliteten er i højsædet, hvilket vil sige, at lamperne produceres i aluminium, der gennemgår en langvarig proces for at undgå korrosion. Kombinationen af den gode håndværk og det tidsløse og stilsikre design, gør det altså muligt, at du kan beholde disse lamper længe, uden at se nogen tegn på aldring. Norlys har erfaring med at lave funktionelle og dekorative udendørslamper siden 1991, hvilket gør at de har stor erfaring og et stort knowhow vedrørende hvordan man designer og skaber den bedste lampe til udendørs brug. Med en lampe fra Norlys vil du derfor kunne byde dine gæster varmt velkommen, selvom mørket er faldet på.