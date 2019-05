Først med lydløse knallerter

Viceungdomsskoleinspektør Michael Turbo Jørgensen, ungdomsskolebestyrelsesformand Charlotte Holtermann og ungdomsskoleinspektør Janne Gaardhøje har prøvekørt de nye el-knallerter og er meget begejstrede. Foto: Foto: Kaj Bonne

Elektrisk Efter flere års kamp er det lykkedes Ballerup Ungdomsskole at skaffe el-knallerter, så de unge kan tage knallertkørekort og gå til køreprøve på de lydløse og mere miljøvenlige knallerter.

Af Mia Thomsen

I disse uger strømmer flere unge til Lautrupgård, hvor de i ungdomsskoleregi modtager undervisning i både førstehjælp, teori og praktisk knallertkørsel.

Men i år bliver det en lidt anderledes oplevelse end tidligere år. For som noget helt nyt har Ballerup Ungdomsskole anskaffet syv el-knallerter, som de unge skal køre på, når de skal øve sig i praksis.

El-knallerterne er mere miljøvenlige og – i modsætning til de gamle benzindrevne knallerter – helt lydløse.

”Faktisk har vi arbejdet på det her i over ti år,” fortæller ungdomsskoleinspektør Janne Gaardhøje, der sammen med viceungdomsskoleinspektør Michael Turbo Jørgensen har måttet gennem mange kringelkroge for at få realiseret drømmen om el-knallerter i undervisningen.

Det var på en rejse til Kina i 2008, at de to ganske målløse var tæt på at blive torpederet af en fuldstændig lydløs knallert på en travl kinesisk hovedvej. Det var en el-knallert, og sådan en havde de to aldrig set før. Men det gav dem en idé: Sådan nogle skal vi da have på Ballerup Ungdomsskole, blev de enige om.

Der skulle dog vise sig at være særdeles langt fra idé til virkelighed. For Danmark var bare ikke rigtig gearet til el-knallerter i 2008.

For det første var der ingen, der importerede el-knallerter til Danmark dengang, for det andet var det ikke lovligt for skolen eller skolens medarbejdere selv at importere dem og for det tredje er lovgivningen omkring knallertkørekort udformet på en sådan måde, at det ikke er tilladt at tage knallertkørekort på andet end en knallert med ’forbrændingsmotor’.

Lavet til at kunne køre langt

Men nu her i 2019 er det langt om længe lykkedes Ballerup Ungdomsskole at få indkøbt syv fine, gule el-knallerter, som nu står klar til at tage de unge knallertnovicer med ud i trafikken, når de skal blive fortrolige med knallertkørsel i praksis.

I samarbejde med det lokale firma C. Reinhardt, som importerer el-knallerterne, har skolen fået lov til at købe de syv knallerter, som ligner almindelige knallerter til forveksling.

”De er specielt produceret til PostNord, så de er lavet til at kunne køre langt og være ekstra holdbare – også batterierne,” fortæller viceungdomsskoleinspektør Michael Turbo Jørgensen, der har været primus motor på el-knallertprojektet.

Slut med udstødningsgas

Ud over de miljømæssige fordele, er de nye el-knallerter også et hit hos instruktørerne, der underviser i knallertkørsel,

De kører nemlig bag eleverne i mange timer, når disse øver sig i trafikken, og de har tidligere givet udtryk for, at de godt kunne blive lidt groggy af al den udstødningsgas.

”Vores instruktører har faktisk skrevet det i deres APV’er (arbejdspladsvurderinger, red.), at de blev lidt utilpasse af at køre bag knallerterne. Derfor skiftede vi fra totakt til firetaktsmotorer og gik over til miljøbenzin. Det hjalp lidt, men instruktørerne følte sig stadig lidt tunge i hovedet, når de havde kørt længe,” fortæller Michael Turbo Jørgensen, der derfor er glad for nu at kunne afhjælpe dette problem med de nye el-knallerter.

Helt i tråd med kommunens indsatser

Også i ungdomsskolen bestyrelse er der glæde over de nye maskiner. Formand Charlotte Holtermann, der også er formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg, har kun ros til overs for det store arbejde, som Michael Turbo Jørgensen og Janne Gaardhøje har gjort.

”Jeg kan kun anerkende medarbejdernes store engagement og commitment. Jeg er virkelig glad og bakker fuldt op om projektet,” siger hun og tilføjer:

”Ballerup er en grøn kommune og vi gør mange tiltag for miljøet – for eksempel kører vores hjemmepleje også rundt i el-biler, så det her er helt i tråd med vores øvrige indsatser.”

Hun er i øvrigt – ligesom Janne Gaardhøje og Michael Turbo Jørgensen stolte over, at Ballerup Kommune er frontløber på området.

”Vi tror, vi er de første i landet, der har opnået dispensation fra lovgivningen til, at de unge også kan tage den praktiske køreprøve på el-knallert,” siger Janne Gaardhøje og tilføjer, at Trafikministeriet nu overvejer at gøre dispensationen til gældende lovgivning.