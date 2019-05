Sådan får man børn til at læse

Anton, Fione, Katrine, Signe, Sadik og Daniel fra Skovvejens Skole vandt for deres bud på en hjemmeside, der inspirerer børn til at læse. Foto: Foto: Poul Bergstrøm Hansen, DBC a/s

Læring Innovative og kreative elever fra 5. klasser fra Skovvejens Skole kom med masser af gode idéer til, hvordan man kan skabe en hjemmeside, der giver børn læselyst og inspiration til nye bøger.

”Det er svært at udfordre børn, og det er svært at få dem til at læse, men det har vi fundet løsningen på!”

Sådan indledte gruppen Bogbørn deres to minutters præsentation for kammeraterne i de øvrige 5. klasser på Skovvejens Skole og deres forældre og lærere.

Løsningen, der gjorde eleverne Anton, Fione, Katrine, Signe, Sadik og Daniel til det vindende hold, består af en hjemmeside, som gruppen fortalte om og viste frem i form af en prototype.

Bogbørn og de andre gruppers præsentationer foregik som en del af konceptet ’Laboratoriet for innovation og kreativitet’ (LAB), som Ballerup Bibliotekerne står bag. Her udfordrer lokale virksomheder skoleelever med virkelighedsnære opgaver, der giver eleverne erfaring i at arbejde sammen om innovative løsninger.

Denne gang kom udfordringen fra DBC, Dansk Bibliotekscenter, der har til huse på Tempovej ved Malmparken Station. Sammen med en række folkebiblioteker har DBC netop udviklet hjemmesiden læsekompas.dk, hvor voksne på en helt ny måde kan blive inspireret til, hvilke bøger, de har lyst til at læse, for eksempel ud fra hvilken stemning man er i humør til.

Men hvad med børn? Hvis man skulle lave en tilsvarende hjemmeside til dem, hvordan skulle den så være, for at de har lyst til at bruge den til at finde spændende bøger? Det var den opgave, 5. klasserne havde fået.

Quiz, lykkehjul og tilfældighedsknap

”Der er mange børn, der synes, det er kedeligt at læse, så derfor har vi sat noget spil ind.”

Denne bemærkning fra en af grupperne var gennemgående for de mange gode ideer, som blev præsenteret. Der var både quizzer og mulighed for at optjene points og meget andet. Og muligheden for at lade et lykkehjul eller en tilfældighedsknap afgøre, hvilke bøger man får foreslået.

”Jeg er virkelig imponeret over eleverne. De har nået meget på under en uge, og de var gode til at præsentere foran så mange mennesker uden at blive nervøse,” siger Anders Brødsgaard, der var en del af dommerpanelet, og som til daglig arbejder med læsekompas.dk på DBC.

”Det er dejligt at kunne være med til at give eleverne et indblik i, hvad der foregår på en virksomhed som vores, og hvordan vi arbejder med at udvikle it til bibliotekerne, og vi får jo også noget ud af børnenes ideer, som vi tager med os hjem og arbejder videre med.”

Både for piger og drenge

Vindergruppen Bogbørn havde blandt andet lavet en prototype på et spil, hvor man skal styre en fugl. Hvis fuglen rammer ’sjov’, får man foreslået en sjov bog.

”Vi blev inspireret af et spil, der var populært for et stykke tid siden,” fortæller de og forklarer videre, at det skulle være til både piger og drenge, og det skulle handle om bøger.

De var også vigtigt for vindergruppen, at hjemmesiden skulle præsentere børn for bøger, der bevæger sig ud over de vante rammer:

”Det kan godt være, at man finder noget i en helt anden genre, end man plejer, som man synes er spændende.”

De fortæller, at det sværeste ved processen var at planlægge arbejdet, så der hele tiden var relevante opgaver til dem alle seks. Og det sjoveste – hvad var så det?

”At vinde!” lyder det prompte.