Ballerup BK sejrede i Rødovre

Fodbold Lørdag formiddag var Ballerup taget til Rødovre med målet om at være det første hold, der tog point med hjem fra Valhøj Skole.

Af redaktionen

Det første kvarter blev brugt på at blive vant med den ujævne skolebane, men så snart det var på plads, blev der fløjtet til angreb for fuld skrue.

Efter 26 minutter fandt Mikkel Andersen en fri Kevin Fejer i feltet og så var Ballerup foran. Resten af første halvleg var der flere store chancer for at gøre føringen større, men de mange knolde fik drillet angriberne af flere omgange, når der skulle afsluttes. Stillingen holdt derfor halvlegen ud.

Anden halvleg startede som første sluttede. Ballerup holdt dog stand og nærmest i samme minut som Ballerup blev fuldtallig, fik Kasper Bernth Sørensen ramt Daniel Pless med et perfekt udspark. Bolden blev snittet videre og alene med målmanden gjorde Mikkel Andersen det til 2-0 til Ballerup.

Målet tog lidt af pusten fra Rødovre, der alligevel formåede at vække liv i kampen, da Anthon Raaberg Poulsen reducerede med 20 minutter igen.

B 77 smed nu alt op i jagten på mere og kom tæt på af flere omgange. Men Ballerups angrebsduo ville det anderledes.

Mathias Kjærulf fik assisteret Daniel Pless, der i 83. minut får sendt bolden ind over stregen til 3-1.

Det blev for meget for hjemmeholdets målmand, Jeppe Nidløse, der i forbindelse med scoringen får brokket sig til et gult kort.

Det var også det sidste, som skete i kampen og Ballerup kunne tage hjem som det første hold med point fra Rødovre.