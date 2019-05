Nyt trænerteam til Wolfpack

Det nye træner for Wolfpack, Pascal Colman. Foto: privatfoto

Basketball Basketklubben BMS Herlev Wolfpack har fået nyt trænerteam i den nye sæson. Ny head coach er Pascal Colman, som kommer fra egne rækker.

Af redaktionen

Han har været med til at spille BMS Herlev Wolfpack fra 2. division til 1. division og senere vundet U17 DM Guld, U17 Pokal Guld, U19 Pokal Guld, U19 DM Sølv & U19 NM Guld.

Pascal har i denne sæson være assisterende coach i Basketligaen samtidig med, at han var Head Coach for klubbens Development Hold i landets næstbedste række.

Her blev det til en fjerde plads og bronze i den anerkendte udenlandske turnering HNBT i Holland.

For tredje sæson i træk fortsætter Adrian Moss som assisterende træner.

Den tidligere Basketliga MVP & Florida Gators Kaptajn havde sin første sæson for Wolfpack i 2016, heraf som kaptajn og efter at have vundet 1. division blev han assisterende træner for Wolf-

pack.

I denne sæson har han assisteret i Basketligaen og trænet klubbens U19 Herrehold med DM Bronze og NM Bronze som resultat.

”Det har været vigtigt for os at finde et match, der passer til de behov vi har og som kan bidrage til, at vi fortsætter med udvikle holdet i den rigtige retning.

Vi har lagt vægt på at have en trænerpåsætning, som fokuserer i helheder og som kan løfte holdet til at blive et endnu bedre hold i deres udtryk”

”Pascal og Adrian har et indgående kendskab til hvad vi ønsker for klubben, de kender spillerne, de kender klubben og de kender de mekanismer, der er i Dansk Basketball.,” siger sportsdirektør Tommy Nielsen om det nye makkerpar i spidsen for holdet.