LSF knuste topholdet

LSF uddelte bøllebank til topholdet FA 2000 i weekenden og vandt 4-0 på hjemmebane. Foto: privatfoto

Fodbold Det var helt igennem en totaloplevelse på Sydbank Arena, hvor det suveræne tophold FA2000 fik ørerne i maskinen af et topmotveret LSF-hold.

Af redaktionen

I den bedste kamp i mange år vandt Smørumdrengene med hele 4-0 og det var ikke et mål for stort.

FA2000 var ti point foran, så der var kun en ting der talte – sejr.

Fra starten skulle de to hold lige se hinanden lidt an. Der skete ikke rigtigt noget fra begge sider i starten, men der blev kæmpet om hver centimeter på banen.

Heldigvis er FA2000 også et hold der vil spille bold, så det bølgede lidt frem og tilbage.

Og så i det 38. minut skete det.

Emil Kjærsgaard drev bolden frem med en masse spillere efter sig. Der blev lagt pres på de bageste geledder og han spillede en fremadstormende Alexander Beck fri i venstresiden. Han tog et par træk og klaskede bolden indover ved jorden og lige præcis udenfor keeperens rækkevidde, men heldigvis lige til Frederik Jegind, der scorede sikkert.

Klassemål og de mange tilskuere jublede på Sydbank Arena.

I det 59. minut skete der så noget igen. Et godt angreb blev afsluttet af Marcus Weiss, men desværre ramte bolden tværribben. ”Neeeeej” råbte alle, men de havde gjort regning uden vært. For udenfor feltet stod kampens suveræne bedste spiller Kjærsgaard og han hamrede bolden op i krydset til en 2-0-føring! Et af de bedste mål i denne sæson.

Så umiddelbart efter fik LSF et frispark lige udenfor feltet og det skulle Kjærsgaard tage sig af. Den blev sat lige i kassen til en 3-0 føring.

Dermed var det ikke slut. Kort før lukketid fik Spirrevippen Jacob Lind en friløber og så stod det 4-0 der også blev kampens resultat.