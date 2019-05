Medaljer til Ballerups karate-kæmpere

Silas Thomsen fra Kofukan vandt for femte gang det danske mesterskab i kata. Foto: privatfoto

Karate Kofukan Karate fra Ballerup deltog i weekenden ved DMi Holstebro og det blev til seks medaljer ti og en femdobbelt danmarksmester.

Af redaktionen

Kofukans erfarne kæmpere vendte søndag hjem med en masse gode sejre og hele seks medaljer i bagagen fra dette års DM.

Blandt de flotte resultater var ikke mindst Silas Thomsen, som en alder af bare 12 år genvandt det danske mesterskaber for femte år i træk i discplinen kata. Silas deltog for første gang ved DM som 8-årig og har aldrig tabt en kamp ved DM.

Ud over Silas blev det til søv og et vicemesterskab til Julie, kumite piger 13 år plus 47 kilo og til Emilia, kumite piger 11 år.

Det blev til bronzemedaljer til Nicolai, junior drenge, 76 kg., Tina, kumite kvinder Master samt Emilia, kata piger 11 år.