Jeg er imod højt byggeri i Måløv

Thomas Anker Foto: Arkivfoto.

Debat Kære Heidi Rehorst. Tusind tak for dit læserbrev og din opfordring. Det er ikke nemt at komme til orde som fortaler for naturen og miljøets rettigheder.

Af Thomas Anker (Å), Folketingskandidat og bestyrelsesmedlem i Alternativet Ballerup

Jeg er ikke kun imod højt byggeri i Måløv. Jeg er faktisk imod den præmis, at vi skal sigte efter at finde plads til 52.000 borgere i Ballerup Kommune inden for de næste år, og det er her, hunden ligger begravet.

Et af problemerne er, at der ikke sidder nogen medlemmer fra Alternativet i kommunalbestyrelsen, og derfor er det meget, meget svært at komme til orde, selvom min oplevelse er, at Stine Pedersen (fra Enhedslisten, Red.) for det meste gør, hvad hun kan.

Jeg var for nylig til debat på rådhuset, og det virker som om, at alle har budt ind på den præmis, at vi bliver nødt til at blive flere mennesker i Ballerup for at kunne klare os.

Det er i mine øjne helt forkert men udtryk for, at det økonomiske rationale igen og igen vinder over det menneskelige og miljømæssige rationale og i sidste ende bæredygtigheden.

Derfor får jeg lyst til at svare igen med nogle spørgsmål:

Hvad er det egentlig for en by, vi gerne vil bo i? Hvad skal kvaliteten af den være? Er der grænser for vækst, og hvad skal vi overhovedet bruge den vækst til, som er blevet et blindt mantra for mange?

Vi så lignende tendenser til snæver økonomisk tankegang og blind vækst, da diskussionen rasende omkring Sømosen i Skovlunde, hvor det gode projekt med at skabe blandt andet studieboliger og god økonomi trumfede al omtanke for naturen og det nærliggende miljø.

I det tilfælde kommer det til at gå ud over en sø. I Måløv kommer byggeriet også til at gå ud over naturen og miljøet – som vi jo er en del af og dybt afhængige af som mennesker.

En SF’er sagde for nyligt til mig, at han var stolt af at leve i en kommune, der var en god blanding af land og by. Jeg svarede med henvisning til mine bornholmske rødder, at Ballerup er meget, meget mere by en land. Skal vi virkelig gøre ondt værre på det område?