Jan Boye bliver ny styrmand i centerbiografen

Den nye biografdirektør Jan Boye Thomsen (t.v) giver håndslag på den nye aftale med DADES-direktør Boris Nørgaard Kjeldsen, mens en tilfreds borgmester Jesper Würtzen (A) ser til.

I efteråret 2020 åbner en helt ny og topmoderne biograf i Ballerup Centret. Manden som skal drive den nye biograf bliver Jan Boye, som hidtil har drevet Baltoppen Bio.

Af Ulrich Wolf

Efter mange og kringlede forhandlinger om den nye biograf i Ballerup Centret, hvor flere investorer har været inde over og Baltoppen Bios fremtid var usikker, er der nu kommet klarhed over den fremtidige biograf-situation i Ballerup.

Når DADES åbner deres nye topmoderne biograf i Ballerup Centret i efteråret 2020 bliver det med Jan Boye Thomsen, Baltoppen Bios hidtidige direktør, ved roret.

Dermed bliver det et velkendt ansigt med masser af biograf-erfaring, der kommer til at drive den nye biograf.

Den bedste direktør

”Vi er overbeviste om, at vi har fundet den bedste biografdirektør til at drive den nye biograf i Ballerup Centret. Jan Boye har været en del af biografmiljøet i mange år, og han har et solidt lokalkendskab. Med Jan i direktørstolen kan vi tage Ballerup Centret og biografoplevelsen til nye højder,” siger Boris Nørgaard Kjeldsen, administrerende direktør i DADES.

Flere investorer har igennem processen været intersseret i at drive den nye biograf, men det endte altså med at blive en ’lokal aftale’.

Det glæder ikke overraskende Jan Boye.

Masser af oplevelser

”Jeg glæder mig til at komme i gang. Samarbejdet med DADES åbner for en masse nye og fantastiske muligheder. Der bliver tale om en ny, lækker og topmoderne biograf, med fire sale og den allernyeste teknologi. Der venter de besøgende en lækker biografoplevelse, men jeg vil ikke løfte sløret for alle detaljer endnu,” siger en begejstret Jan Boye.

Aftalen mellem Jan Boye og DADES betyder, at Baltoppen Bio lukker og slukker i løbet af 2020. Jan Boye understreger, at lukningen af Baltoppen Bio sker i en glidende overgang sammen med åbningen af den nye biograf i Ballerup Centret, så ingen biografgængere i Ballerup kommer til at gå forgæves.

Derudover garanterer Jan Boye, at den velkendte og imødekommende biograf-ånd, inklusive det dedikerede personale fra Baltoppen Bio, også bliver en del af den nye biograf.