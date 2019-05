Elevator dømt ude i måneder

Elevatoren fra perronen op til Centrumgaden har i flere måneder været ’midlertidigt’ ude af drift. Det undrer en passager sig over, som ofte må tage toget til Skovlunde eller Malmparken for ikke at ’strande’ på perronen med sin tunge el-cykel.

Elevatoren der forbinder broen over Centrumgaden med Ballerup Station har været i stykker i måneder. Det vil stadig vare et stykke tid inden folk igen kan komme fra det sydgående spor til gågaden.

Af Ulrich Wolf

I flere måneder har Finn Hansen fra Veksø taget toget med sin el-cykel til Ballerup. Han vil gerne handle i Ballerup Centret og gå på Ballerup Bibliotek.

Men han er så godt som strandet på perronen, for den elevator, der forbinder perronen, hvor toget mod København ankommer, med Centrumgaden har i flere måneder været ude af drift. Det betyder, at han skal bære sin meget tunge el-cykel op ad trapperne eller tage elevatoren ind i Ballerup Centret og så igen tage en lille og meget brugt elevator ned på Banegårdspladsen. En overgang var elevatoren op til Ballerup Centret endda også ude af drift.

Det har betydet, at Finn Hansen ofte har måttet tage til Skovlunde eller Malmparken og kørt tilbage igen – for at kunne stå af på den anden perron, så han har kunnet få sin cykel med i Centrumgaden.

Han undrer sig over, at elevatoren har været så længe ude af drift.

Hvor længe skal det vare?

”Jeg føler mig lidt ’strandet’ på perronen. Der er meget stejle trapper op til Centrumgaden og det er ret farligt at slæbe sin cykel derop. Den anden elevator, som også i en periode har været ude af drift, er meget benyttet og det er tydeligt, at jeg generer mange ved at tage min cykel med op i selve centret og derefter ned igen. Så jeg tager ofte toget til Skovlunde og tilbage igen for at kunne få min cykel med op til Centrumgaden,” fortæller Finn Hansen.

Han undrer sig over, at elevatoren op til Centrumgaden igennem flere måneder har haft et ’midlertidigt ude af drift’-skilt på døren.

”Hvor længe er midlertidigt? Det er da helt molboagtigt, at folk der eksempelvis har en cykel eller barnevogn med, skal være strandet eller i hvert fald have så meget besvær med at komme væk fra perronen i retning mod København,” siger han og efterlyser et svar fra de ansvarlige.

Ikke en stangvare

Elevatordriften på Ballerup Station er DSB’s ansvar og her er man helt klar over problemet.

”Den har været ude af drift længe og det er der flere grunde til. Der er en lang række sikkerhedskrav og procedurer som skal overholdes, og vi kan ikke få noget i gang, før de er overholdt. Desuden er der tale om en større renovering af elevatoren og det er en længere proces. Det er desværre ikke bare en stangvare, som man kan kan gå ned på lageret og hente nogle reservedele til. Derfor tager det længere tid end forventet. Men om en måned er elevatoren i drift igen,” siger Karin Borberg, fra DSB’s presseafdeling.

Hun beklager bøvlet, som nogle passagerer oplever og opfordrer til lidt mere tålmodighed, indtil elevtoren igen er i gang.