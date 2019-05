Nye studieboliger bliver revet væk

Der er gang i byggeriet ved Sømoseparken, hvor de nye studieboliger bliver opført. Efter planen skal de stå klar til indflytning i august måned.

36 nye ungdomsboliger er under opførelse i Sømoseparken, og de er allerede blevet revet væk. Efter planen skal boligerne være klar til indflytning efter sommerferien og flere er på vej i de kommende år.

Af Ulrich Wolf

Der er brug for ungdoms- og studieboliger i de store byområder i Danmark. Der er kommet flere studerende på de videregående uddannelser og samtidig er byggeriet af studieboliger ikke fulgt med antallet af de nye studerende.

Men der skal gøres noget aktivt ved den store mangel. Et skridt bliver taget i Ballerup hvor investeringsselskabet Crescendo A/S har overtaget et helt nyt byggeprojekt med 36 ungdomsboliger ved Sømoseparken, der efter planen skal stå klar til indflytning i august måned og som allerede er revet væk.

Dermed sætter man gang i en proces, der skal munde ud i opførelsen af 1500 boliger frem mod 2024 og yderligere 650 frem mod 2030.

Del af stor plan

De 36 nye boliger vil få DTU samt Sømosen som nabo.

”Da vi udbød de 36 boliger i Ballerup fik vi flere end 50 henvendelser på en uge, så der er ingen tvivl om, at behovet er til stede. Det vil vi meget gerne bidrage til at tage vores del af at dække, så de unge mennesker kan få en god start på livet,” siger regionschef i Crescendo, Christian Stenbjerre.

Lejlighederne er fordelt på 28 et-værelses og otte to-værelses boliger, alle med eget køkken og bad samt enten terrasse eller fransk altan.

Byggeriet er en del af den lokalplan, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen sidste år og som gav anledning til en masse debat mellem kommunen og naturforkæmpere.

”Byggeriet er en del af den Sømose-lokalplan, som vi vedtog sidste år. Det overrasker mig faktisk, at det tog så lang tid, for jeg havde egentlig regnet med, at vi var i jorden hurtigere. Men nu er det i gang,” siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Hun måtte i tiden op til vedtagelsen af Sømose-planen om byggeriet af studieboliger diskutere med en lang række lokale naturelskere, der frygtede for dyrelivet og biodiversiteten ved Sømosen.

Med byggeriet er det første skridt taget mod udbygningen af det store studie-campus omkring DTU og de mange virksomheder i Ballerup, som Ballerup Kommune har haft i kikkerten og som skal skaffe nye boliger til netop de mange nye studerende, der har deres gang i området.