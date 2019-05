Rotter og renovering lukker Loen

Der er gang i renoveringen af Loen, hvor håndværkerne er rykket ind med afspærringer og byggematerialer. Foto: privatfoto

Renovering Loen på Ryttergården blev tidligere i år angrebet af rotter. Kampen mod de aggressive gnavere afslørede endnu flere problemer for det populære festlokale.

Af Ulrich Wolf

De fleste ved, at når en bygning er angrebet af rotter, så må man ofte gå drastisk til værks for at få rotterne væk fra kældre eller lofter.

Men et rotteangreb før påske fik noget større konsekvenser for det populære og historiske festlokale Loen på Ryttergården i Pederstrup. Her afslørede jagten på rotternes gemmesteder nemlig endnu større problemer, der nu kræver en stor renovering af lokalerne.

Det betyder, at Loen er lukket helt ned frem til 1. august.

Problemet bredte sig

”Der var rotter i Loen og også i museet. Vi fik fjernet problemet, men det var mere kritisk i Loen, fordi der er køkken, så derfor måtte vi gennemgå bygningen temmelig grundigt. I jagten på gemmesteder og huller, som rotterne kunne komme igennem opdagede vi, at selve loftet var i ret dårlig stand. En del af de bærende bjælker var meget medtagede og derfor måtte vi begynde at renovere taget. Så vi begyndte med et problem, der så har bredt sig,” siger Mads Bo Bojesen, ejendomschef i Ballerup Kommune.

Renoveringen ser ud til at blive rigtig dyr, fordi fejlene er så omfattende i tagets konstruktion, atman nu vil overveje, hvordan man skal finansiere det.

En del fejl

”I tidligere tider har man løbende udbedret skader og fejl på taget. Men vi kunne se, at det ikke altsammen er udført på den korrekte måde, rent byggeteknisk, så derfor har vi en del ting, som vi skal have rettet op på. Derfor bliver det noget dyrere end forventet, så det kan godt være, at vi kommer til at bruge en del penge på det. Det er ærgerligt, men det bliver altså ret dyrt at få det hele rettet op,” siger Mads Bo Bojesen.

En del arrangementer er blevet aflyst, blandt andet Ballerup historiske forenings erindringstræf, i forbindelse med lukningen, mens andre er blevet flyttet til Brydegården og Tapetens lokaler og Mads Bo Bojesen håber at man kan blive klar igen den 1. august.

”Vi har i hvert fald sagt, at man ikke kan booke lokaler i Ryttergården Loen før efter den 1. august, så må vi se, hvad der sker,”siger Mads Bo Bojesen.