Værn om den frie udsigt i Måløv

Debat Kort efter at jeg var flyttet til Søndergårds Alle i april 2018, fik jeg gennem et læserbrev i Ballerup Bladet kendskab til planerne om bebyggelse af den smalle grund mellem banen og Ballerup Byvej.

Af Jette Nielsen, Søndergårds Alle 31, Måløv

Hverken den lokale mægler eller advokat kendte noget til det.

Ikke i min vildeste fantasi havde jeg forestillet mig, at et sådant projekt kunne blive foreslået.

I det år, der er gået, har jeg læst dels de indsigelser, der er sendt til kommunen, dels de mange indlæg i Ballerup Bladet – alle vægtige og velunderbyggede.

Alligevel har kommunens svar stort set kun været, at det er vigtigt at tiltrække nye skatteborgere, samt at det er nødvendigt at bygge højt. Af hensyn til hvem? Investor og dennes profit? Er der i øvrigt stadig en investor i dag, hvor antallet af ledige dyre lejligheder er rekordstort?

Har kommunen sikret sig, at de nødvendige institutionspladser, lægeadgang med videre er til stede? Har kommunen undersøgt støjkonsekvenserne af, at toget kommer til at køre i en slugt, hvor lyden bliver kastet tilbage fra den ene række af høje huse til den anden? Og for de nye beboeres vedkommende tillige støjen fra Måløv Byvej. Er det virkelig de forhold, man vil byde nye borgere?

Hvorfor har man spurgt, hvis beslutningen allerede er taget? Kommunens manglende seriøse tilbagemelding gør, at jeg kun kan føle mig magtesløs og frustreret over dette tilsyneladende skindemokrati.

Jeg har ikke set noget indlæg fra Søndergårdssiden – men det er heller ikke hver uge, jeg modtager Ballerup Bladet. Jeg og andre fra Søndergårds Alle har den dejligste udsigt til det grønne Måløv og himmelrummet over, som jeg vil være mere end ked af at miste.

Der må være flere fra Søndergårds Alle, der holder af den frie udsigt og har en mening herom. Giv den til kende! Og det har ingen betydning, om I er ejere eller lejere.