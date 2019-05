Klima og plakater

Debat Så er valget i gang, tusindvis af plakater er sat op her i kommunen, om det ser kønt ud, vil jeg lade andre bedømme.

Af Ole Knudsen, Måløvgårdsvej 8, Ballerup

Et af hovedpunkterne ved dette valg er klimaet, der skal gøres både det ene og andet loves der, tænk på alt det CO2-udledning, plastik alle steder og meget andet ”gris”.

Så kommer jeg til at tænke på hvor meget en sådan valgplakat belaster klimaet. De er lavet af træ/pap eller lignende.

Tusindvis af plaststrips til at få dem til at hænge, der må vel ligge nogle tal for hvor meget en enkelt plakat koster i klimaregnskabet

Hvem er det så, der belaster miljøet mest – dem der har få, eller dem der har rigtig mange plakater hængende? Jeg skal ikke skamme nogen ud eller nævne navne, men der er enkelte, der skiller sig rigtig meget ud med antallet af plakater. Det var måske også noget man skal spekulerer over når man sætter sit kryds.