Vind den nye Robin Hood

Taron Egerton spiller den nye Robin Hood i filmen af samme navn. Foto: Nordisk Film

konkurrence Der er tre eksemplarer af den nyeste Robin Hood-film på højkant i denne uge.

Af Mia Thomsen

Den nye Robin Hood er et nervepirrende og actionfyldt eventyr med store, flotte krigs- og kampscener samt tidløs romantik.

Instruktør Otto Bathurst, der står bag den populære tv-serie Peaky Blinders (2013), har sammen med de erfarne producere Jennifer Davisson (The Revenant) og Leonardo DiCaprio (The Wolf of Wall Street), skabt en flot og nytænkende version af den legendariske fortælling.

Adelsmanden Robin af Loxley (Taron Egerton) er endnu ikke blevet den fredløse bosat i Sherwoodskoven, men sammen med den mauriske hærfører Lille John (Jamie Foxx) igangsætter de et dristigt oprør mod den korrupte engelske krone.

Som adelsmand om dagen og den retfærdighedskæmpende ”The Hood” om natten, ofrer Robin alt for at redde Nottinghams borgere og få sin hævn.

Svar og vind

Ballerup Bladet udlodder i samarbejde med Nordisk Film tre eksemplarer af filmen på dvd. For at deltage i konkurrencen om ’Robin Hood’ skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Der er lavet mange Robin Hood-film. I 2010 instruerede Ridley Scott en version – hvem havde hovedrollen i den?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage er mandag den 27. maj klokken 12. Vi trækker tre vindere, som får direkte besked på mail – og efterfølgende selv skal afhente filmen på redaktionen i Ballerup.