Biografdramaet endte lykkeligt

Det bliver fortsat med biografdirektør Jan Boye ved roret, når en ny stor biograf i Ballerup Centret erstatter byens lille Baltoppen Bio til efteråret næste år. Foto: Kaj Bonne

Til at begynde med så det sort ud for Baltoppen Bios direktør Jan Boye, da han hørte at Ballerup Centret ville åbne en stor biograf. Men efter et års kamp er det lykkedes ham at indgå aftale med centrets ejer om at få lov at fortsætte sit biografeventyr i Ballerup.

Af Mia Thomsen

Det var en noget ærgerlig biografdirektør, Jan Boye fra Baltoppen Bio, der for godt et år siden modtog nyheden om, at Ballerup Centrets ejer DADES havde besluttet sig for at bygge en ny stor biograf i centret.

For en ny biograf i byen betød, at den lille Baltoppen Bio måtte dreje nøglen om, da kommunens ’gratis husleje’ i lokalerne ved siden af spillestedet Baltoppen LIVE ville stoppe.

Men i stedet for at kaste håndklædet i ringen, tog Baltoppen Bios direktør selv handskerne på og meldte sig klar til kamp. For DADES havde ikke nogen kontrakt med en ny biografoperatør på plads, og selvom rygterne svirrede om, hvilken af de stor biografkæder, der ville lande aftalen i Ballerup, så fik Jan Boye skaffet de nødvendige investorer og gik i forhandling med DADES. Og som vi kunne afsløre i sidste uges avis, valgte DADES Jan Boye, som dermed får lov til at fortsætte sit biografeventyr i Ballerup.

”Jeg er en glad mand, det er jeg virkelig. Glad og lettet,” slår Jan Boye fast og fortsætter:

”Jeg følte ikke, at jeg var færdig med at sætte mit fingeraftryk på Ballerup – hverken privat eller fagligt. Så jeg er meget glad for, at DADES valgte at satse på et samarbejde med den lokalt forankrede biograf, så det ikke altid er de store, landsdækkende kæder, der får lov at komme til.”

Unikt punktum

Den nye biograf skal efter planen stå klar i Ballerup Centret til efterårsferien næste år. I tiden frem til vil Baltoppen Bio fortsætte som hidtil.

”Vi kommer til at sætte et unikt punktum for tiden i Baltoppen Bio og jeg har allerede masser af idéer til specialarrangementer, hvor vi kan hylde de 28 år med Baltoppen Bio. Jeg tænker, vi laver en del gratisforestillinger, så alle kan få mulighed for at komme og sige farvel til Baltoppen Bio,” fortæller Jan Boye.

Hvad den nye biograf i centret kommer til at hedde, ved han ikke endnu.

”Men jeg overvejer at lave en navnekonkurrence, så folk kan byde ind med gode idéer,” afslører Jan Boye.

Den nye biograf kommer til at blive ’toppen af poppen’.

”Det bliver ikke bare big, det bliver bigger,” griner Jan Boye med henvisning til nabobiografen BIG i Herlev.

Der kommer til at være fire luksussale med al den nyeste digitale teknik, lækker indretning og komfortable lænestole og lutter gode pladser.

”Det ville ikke give mening, hvis vi ikke gik ’’all-in’’. Så folk kan selvfølgelig forvente en rigtig lækker biograf,” siger Jan Boye, der vil forsøge at forene den velkendte atmosfære og de mange traditioner fra Baltoppen Bio med det nyeste nye og endnu flere film på plakaterne i den kommende biograf i centret.

Medarbejderne med

Samtidig glæder Jan Boye sig over, at han også kan sikre sit personale, som blandt andet tæller flere fleksjobbere, der tidligere har haft rigtig svært ved at finde job. Ligesom han håber at alle de trofaste Baltoppen Bio-gæster vil følge med over i den nye biograf.

”Hvis der er noget, der har rørt mig meget i hele denne her proces, så er det den store opbakning og støtte, jeg og mit personale har modtaget fra folk, siden det kom frem, at Baltoppen Bio stod til at lukke. Det har været så overvældende at opleve, at al den energi, vi har sendt ud til publikum gennem årene, er kommet tilbage til os på så fantastisk positiv vis. Det er jeg og alle mine medarbejdere meget taknemmelige for,” siger Jan Boye og kalder med et smil på læben den lokale biograf for en Fugl Fønix, der nu er klar til at lette igen på vej mod nye og større eventyr.