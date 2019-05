Ballerupspejdere har købt en bid af Smørum

Der er allerede to hytter på grunden samt toiletfaciliteter og en ny, stor bålplads. Snart kommer der også ny brændeovn og nyt køkkeninventar til hytten - ligesom der er planer om udekøkken og overdækket spiseplads. Foto: privatfoto

Friluftsliv De blå spejdere fra Ballerup har købt et lille stykke skov med tilhørende hytter mellem Smørum og Ledøje. Overtagelsen fejres på lørdag.

Af Mia Thomsen

På et tre hektar stort skovstykke mellem Tværvej og Råbrovej – cirka midt mellem Smørum og Ledøje, har spejdergruppen 3. Ballerup Sjangeli købt sig et skønt lille område med to tilhørende hytter.

Grunden, kaldet lejrpladsen Råbroholm, har tidligere tilhørt Det Danske Spejderkorps (DDS), som Ballerupgruppen også tilhører, men DDS har haft et ønske om at frasælge flere af sine ejendomme og tilbød området til Ballerupgruppen for lidt over et år siden – og efter forhandlinger er der nu landet en aftale.

”Vi har med købet af området fået ejerskab over både en lille skov og en særdeles brugbar patruljehytte. Stedet er ideelt til naturoplevelser for børn og unge”, fortæller gruppeleder Pierre Rigét.

3. Ballerup Sjangeli har store planer for området, som de forestiller sig kan anvendes til mange forskellige friluftsaktiviteter som kan komme både andre spejdergrupper og ’’naturfolk’’ i Ballerup Kommune til gode.

Der er allerede lavet en ny stor bålplads, og der er planer om at etablere et udekøkken og en overdækket spiseplads.

På området er der toiletfaciliteter og rindende vand, og hytten vil inden længe få en ny brændeovn og nyt køkkeninventar.

Unik oplevelse

På grunden er der to hytter, som udlejes. Den ene kan have 22 sovende gæster. Den anden er en patruljehytte, som kan have otte personer sovende.

”Med sådanne faciliteter vil det for eksempel være oplagt for familier at leje vores hytte. Det giver dem mulighed for at få en unik oplevelse i grønne og naturlige omgivelser”, siger Pierre Rigét.

Gruppen ”arvede” for en del år siden nogle jernbanesvelle-hytter på området. Hytterne lå dog i vejen for Tværvejen

og blev derfor eksproprieret af staten. Lige siden har gruppen overvejet, om de skulle købe nye hytter, så da DDS henvendte sig for at høre, om Ballerupgruppen ville være interesseret i at købe Råbroholm-grunden, var det oplagt at slå til.

Kom med til indvielsen

3. Ballerup Sjangeli fejrer overtagelsen på lørdag den 25. maj klokken 14-16, hvor 1. viceborgmester Lolan Ottesen kommer og officielt indvier grunden, som ligger på Råbrovej 44, 2765 Smørum.

I forbindelse med indvielsen inviteres venner og tidligere spejdere i gruppen samt borgere i Ballerup og Smørum til at komme og fejre dagen i samvær med 3. Ballerup Sjangeli. Der bliver en masse spændende aktiviteter for børn og voksne samt et lækkert spejderkagebord.

Efter indvielsen er der ’Sov-Ude’, som er en aktivitet arrangeret af Det Danske Spejderkorps. her kan alle – ikke kun spejdere – deltage. Idéen er at skabe mulighed for at hele familien kan være med til at sove i telt for én nat og lave mad over bål.

Hvis man har lyst til at være med til ’Sov Ude’ skal man melde sig til via gruppens hjemmeside www.3ballerupsjangeli.dk senest 24. maj.