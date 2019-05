Fra kommunalpolitiker til Borgen-kandidat

Lone Madsen sad i fiere år i kommmunabestyrelsen i Ballerup. Nu har hun vendt sin politiske interesse mod Christiansborg og Nye Borgerlige. Foto: Kaj Bonne.

FV19 Lone Madsen tager endnu en tørn i politik. Denne gang går hun efter at blive valgt ind i Folketinget for Nye Borgerlige efter at have siddet i kommunalbestyrelsen for DF her i Ballerup.

Af Ulrich Wolf

”Mine børn ville egentlig helst have, at jeg holdt mig langt væk fra politik. Men jeg bliver nødt til at gøre, hvad jeg kan for få Danmark på rette spor. Det er vigtigt, at vi får rystet op i tingene,” siger Lone Madsen.

Den 58-årige tidligere Miss Danmark er velkendt for sine fire år i kommunalbestyrelsen i Ballerup. Nu stiller hun op til Folketinget for Nye Borgerlige og hun ser frem til et nyt politisk kapitel, hvis hun bliver valgt ind.

”Jeg har heldigvis stor opbakning og støtte fra familie og venner, fordi jeg mener, det er vigtigt, at man står ved sine holdninger og gør hvad man kan, for at levere et ordentligt samfund videre til de næste generationer,” siger Lone Madsen, som valgte Dansk Folkeparti fra efter det meste af sine fire år i kommunalbestyrelsen.

”Jeg har altid været borgerligt orienteret og værnet om de danske værdier, og traditioner og det er dem jeg i dag med vemod ser blive mere og mere udvandet,” siger hun.

For Nye Borgerlige er det primært udlændingepolitikken, der har betydning og det er den, som hun primært vil kæmpe for, som den lokale stemme på tinge. Men også kampen mod en voksende offentlig sektor og det omkostningstunge regeltyrrani i jobcentrene er emne, der driver Lone Madsen og Nye Borgerlige.

”Syge og svage mennesker skal vurderes lægefagligt og have en værdig pension,” siger hun og slår til lyd for en erkendelse af, at penge til velfærden kun kan komme et sted fra – nemlig det private erhvervsliv.

”Det er vigtigt for mig at påskønne det arbejdende folk i det private erhvervsliv, da det er dem, som finansierer velfærden. Men det kan altsammen være lige meget, hvis vi ikke får sat en prop i de 33 milliarder kroner, som indvandring koster samfundet årligt. Jeg mener jo, at man hellere skulle bruge pengene på at optimere velfærden til danske borgere, som har så hårdt brug for varme hænder i institutioner, skoler, plejecentre og sygehuse. Det betyder ikke, at vi ikke skal have kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, men det skal være udlændinge, der kan forsørge sig selv og bidrage til det danske fællesskab,” siger Lone Madsen.

Fra Ballerup til Borgen: Som optakt til folketingsvalget den 5. juni, møder vi de lokalt bosiddende kandidater til en snak om politik, mærkesager og hvilke tanker de gør sig om at stille op til Folketinget. I denne uge har vi talt med Lone Madsen fra Nye Borgerlige. De kommende uger bringer vi interviews med Stine Rahbek Pedersen fra Enhedslisten og Thomas Anker fra Alternativet.