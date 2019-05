Så er der samba i gaden

Sambaskolen Bafo do Mundo sørger for fest og farver gennem Centrumgaden fra klokken 17.30. Vi krydser fingre for sol og varme til de letpåklædte sambakvinder.

Det er tid til årets store sambafest i Ballerup, der igen i år får besøg af dansere og musikere fra sambaskolen Bafo do Mundo, som nok skal sparke festen i gang.

Af Mia Thomsen