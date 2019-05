Debatmøde om fremtidens erhvervsliv

KMD er værter for en valgdebat på tirsdag mellem Rasmus Jarlov og Morten Bødskov. Interesserede borgere er velkommen til at deltage.

Af Mia Thomsen

Den 28. maj klokken 10-11 bliver fremtidens erhvervsliv sat på dagsordenen, når erhvervsminister Rasmus Jarlov (C) og formand for folketingets erhvervspolitiske udvalg Morten Bødskov (A) tørner sammen hos teknologivirksomheden KMD til en debat om virksomhedernes betydning og visioner for et stærk erhvervsliv .

Emnerne vil blandt andet være danske virksomheder i en global konkurrence, tech giganter, datasikkerhed, handelskrig og Brexit, viden som brændsel, klima, kunstig intelligens, vækstmål, reformer og velfærd.

Administrerende direktør i KMD Eva Berneke byder velkommen til duellanterne og underdirektør i Dansk Erhverv Jes Brinchmann Christensen vil være ordstyrer.

Arrangementet foregår på Lautrupparken 42 indgang NORD, 2750 Ballerup og er åbent for alle interesserede.