Billeder fra samba i Centrumgaden

galleri Fredag var der samba i gågaden i Ballerup - og ovenpå en gråvejrseftermiddag og kun 12 graders varme, var der i den grad brug for lidt fest og farver. Det sørgede sambaskolen Bafo do Mundos musikere og dansere for igen i år.

Af Mia Thomsen