Svar til Kim Valentins indlæg om privatskoler

Debat Den 21.maj kunne jeg læse Kim Valentins skrækbillede i debatindlæg i FV2019 i Ballerup Bladet om, at socialdemokratiet ”vil ødelægge din lokale privatskole”.

Af Peter Hertz, Askeengen 72, Skovlunde, medlem af Socialdemokratiet

Kim V. glemmer at nævne, at folkeskolen har været igennem massive besparelser, og mens Venstre fortsætter reduceringen af folkeskolens budgetter, vil Venstre give fri- og privatskoler højere tilskud til at klare den opgave, som folkeskolen inklusiv specialområdet skal klare med færre midler.

Politikerne har pålagt folkeskolen opgaver, der skulle være til gavn for samfundet. Eksempelvis længere skoledage, bindende og fælles mål, nationale test, inklusionsindsats med mere.Men fri- og privatskolen har ikke samme krav og opgaver. På folkeskoleområdet er der frit skolevalg, men på fri- og privatskoleområdet vurderer og/eller tester man det enkelte barn.

I folkeskolen kan der være op til 28 i klasserne, på fri- og privatskoler reklameres med 18-21 elever. Flere og flere unge i Danmark har det ikke godt. Udgifterne til inklusion er steget markant i folkeskolen. I fri- og privatskoler kan de selv vælge, hvilke elever de ønsker, samtidig med, at skulle samarbejdet med barn/forældre blive for vanskeligt, kan de udskrive eleven.

Socialdemokratiet støtter, at der findes alternative skoletilbud, men koblingsprocenten er blevet for høj, i dag 76.

Koblingsprocenten angiver, hvor stort et tilskud fri- og privatskoler modtager pr. elev i forhold til gennemsnitsudgiften til en folkeskoleelev. Socialdemokratiet ser gerne på en regulering af koblingsprocenten i yderområder.

Folkeskolen er et vigtigt og bærende fundament for vores kultur og sammenhængskraft. Det er folkets skole, hvor vi alle lærer om og af hinanden. Kære Kim, du burde i stedet for din skrækkampagne, rejse en kampagne for flere penge og massiv støtte til folkeskolen, så vil en koblingsprocent på 71 give mange flere penge til fri- og privatskolerne end de har i dag – og så vil alle jo vinde på sagen.