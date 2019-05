Tynde argumenter for højhuse

Debat Man må smile lidt over politikernes særdeles tyndbenede argumenter for at retfærdiggøre det uønskede højhusbyggeri i Måløv.

Af Finn Eriksson, Møllemosen 89, Måløv

Man taler for eksempel om, at der i og ved området ”blot” er en tømmerplads, en Skodaforhandler og to benzintanke.

Jeg medgiver, at den arkitektoniske værdi af disse bygninger ikke er særlig imponerende, men det drejer sig trods alt om lavt byggeri, der vel ikke kan genere ret mange.

Ingen kan vel have noget mod et beskedent byggeri i området. Men at opføre et kæmpe højhusbyggeri svarer vel lidt til at udskifte en myg med en elefant.

Om boligerne skal være leje-, eje- eller en blanding, ved jeg ikke. Men jeg noterede mig, at dagbladet Politiken for nylig oplyste, at der står masser af lejeboliger tomme i København. Og hvem vil give x antal millioner kroner for en ejerlejlighed midt mellem en støjende s-bane og en larmende Frederikssundsvej? Salget af ejerlejligheder på Søndergårdsarealet var jo ikke ligefrem en succes.