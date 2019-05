Nyt byggeri i Måløv skal ske i respekt for byen

Debat Der har i den seneste tid været en del debat om planerne for nyt byggeri ved Måløv station. De fleste udtrykker bekymring for, at høje boliger vil skæmme området.

Af Karsten Kriegel (C), Næstformand for Konservative i Ballerup - og Måløvborger