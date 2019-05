Politi uge 21

Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Cyklist ramt af lastbil

Mandag den 20. maj kokken 08.25 rykkede en patrulje ud til et færdselsuheld på Skovlunde Byvej. En 59-årig mandlig lastbilchauffør skulle foretage et højresving i et kryds, hvor han overså en 47-årig mandlig cyklist, og påkørte ham. Cyklisten blev kørt på hospitalet med mindre skader, og lastbilchaufføren blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han ikke havde overholdt sin vigepligt. Han erkendte.

Narkokørsel i Ballerup

En patrulje stoppede den 20. maj klokken 19.22 en 25-årig mandlig bilist på motorring 4 ved Ballerup. Manden blev skønnet narkopåvirket, så patruljen sigtede og anholdt ham for narkokørsel samt kørte ham til politigården i Albertslund til blodprøver. Han blev desuden sigtet for at være i besiddelse af narko. Han erkendte begge sigtelse.

Indbrud i villa i Skovlunde

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem tirsdag den 21. maj klokken 23 og onsdag den 22. maj klokken 07 på Vibyvej i Skovlunde. En cykel samt taske med briller, tøj og sko var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

Smadret rude i Smørum

Da en 61-årig mand kom hjem til sit hus på Kong Svends Vænge i Smørum, kunne han konstatere, at der mellem lørdag den 26. maj klokken 11 og søndag den 27. maj klokken 16.50 var kastet en sten gennem hans badeværelsesvindue, så det var blevet knust. Det er endnu uvist, hvad der er sket.

12-årig dreng ramt af bil

Fredag den 24. maj kl. 16.50 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Ballerup Byvej i Ballerup. En 58.-årig kvindelig bilist skulle foretage et højresving i et kryds, hvor hun overså en 12-årig dreng på cykel, hvorfor han blev påkørt af kvinden. Drengen slap med mindre skader og blev kørt på skadestuen til undersøgelser, og kvinden blev sigtet for ikke have overholdt sin vigepligt. Hun erkendte i øjeblikket.

Indbrud i Skovlunde

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde sket søndag den 26. maj mellem kl. 14.00 og kl. 17.55. En dør var opbrudt, og et vidne havde set en mistænkt tyv, der beskrives som: Mand på 20-25 år, 185-190 cm. høj, slank i kropsbygning. Han talte dansk og var mørkt påklædt.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

To villaindbrud på samme vej i Ballerup

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem tirsdag den 21. maj kl. 10.00 og fredag den 24. maj kl. 18.15 på Fuglehavevej i Ballerup. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker, en cykel og bærbar computere var stjålet. Endnu et indbrud var sket på samme vej i en anden villa mellem torsdag den 23. maj kl. 09.30 og fredag den 24. maj kl. 14.00. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker, sølvtøj og en bærbar computer var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.