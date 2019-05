Sådan gik EP-valget i Ballerup

Søndagens Europa-Parlamentsvalg blev noget af en gyser for DF - også på lokalt plan her i Ballerup, hvor de gik endnu mere tilbage end på landsplan. Til gengæld var Venstre den helt store vinder

Af Mia Thomsen

Det blev sent søndag, før valgresultaterne tikkede ind og mange sad nok spændte foran skærmen, da klokken nærmede sig midnat. Men så snart den første optælling blev offentliggjort, hvor over 80 procent af stemmerne allerede var optalt, brød jublen ud – især hos Venstre, der kunne fordoble deres mandater fra to til fire efter et ganske forrygende valg, som sikrede dem hele 23,5 procent af stemmerne på landsplan, en fremgang på 6,8 procentpoint. I Ballerup fik Venstre 15,8 procent af stemmerne, en fremgang på 5,3 procentpoint.

Der var også fremgang til Socialdemokratiet, der satte sig på 21,5 procent af stemmerne på landsplan og 27,8 procent i Ballerup, en fremgang på henholdsvis 2,4 og 3,5 procentpoint.

Både Radikale Venstre og SF fik fin fremgang på såvel landsplan som her i Ballerup. Enhedslisten stillede op til EP for første gang og kom ind med et mandat, mens den anden debutant Alternativet ikke fik nok stemmer.

Rekord stor valgdeltagelse

I den anden ende af skalaen, hvor tallene var blodrøde, stod et skuffet Dansk Folkeparti, der uden sidste EP-valgs stemmesluger Morten Messerschmidt, mistede tre af fire mandater og endte med 10,7 procent af stemmerne – en tilbagegang på 15,9 procentpoint. I Ballerup blev tilbagegangen endnu større: 18,5 procentpoint, dog fik de stadig 11,9 procent af stemmerne her i kommunen.

Folkebevægelsen mod EU fik også et rigtig skidt valg med en tilbagegang på 4,4 procentpoint på landsplan og 4,1 i Ballerup. Det betød at de mistede deres ene mandat og dermed er helt ude af EP.

Konservative og Liberal Alliance gik også lidt tilbage både på landsplan og i Ballerup.

Som noget positivt var der tårnhøj valgdeltagelse ved årets EP-valg: 66 procent – både på landsplan og her i Ballerup. Det er det højeste nogensinde for et EP-valg.

Resultatet af EP-valget i Ballerup Kommune:

Socialdemokratiet: 6.254 stemmer (+1.314), 27,8% (+3,5)

Radikale Venstre: 2.143 stemmer (+926), 9,5% (+3,5)

Det Konservative Folkeparti: 1.236 stemmer (-164), 5,5% (-1,4)

Socialistisk Folkeparti: 3.115 stemmer (+963), 13,9% (+3,3)

Liberal Alliance: 422 stemmer (-51), 1,9% )-0,4)

Folkebevægelsen mod EU: 1.097 stemmer (-739), 4,9% (-4,1)

Dansk Folkeparti: 2.682 stemmer (-3.506), 11,9% (-18,5)

Venstre: 3.542 stemmer (+1.412), 15,8% (+5,3)

Enhedslisten: 1.334 stemmer (+1.334), 5,9% (+5,9)

Alternativet: 650 stemmer (+650), 2,9% (+2,9)

Kilde: KMD