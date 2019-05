Haren står på spring i Ådalen

Det store og kreative arbejde med at skabe harefamilien skrider frem. I den kommende måned skal legepladsen indvies, så dem kan invitere til leg og hygge i det grønne område i Harrestrup Ådal. Foto: Kaj Bonne.

Om kort tid er det store projekt ’Haren i Ådalen’ ved at være færdigt. Dermed får området omkring madpakkehuset endnu en attraktion, der kan tiltrække familier fra nær og fjern

Af Ulrich Wolf

Der saves, bankes og skæres stadig i Harrestrup Ådal, hvor pladsen omkring madpakkehuset og bogbyttetræerne snart får endnu en attraktion. Det nye projekt ’Haren i Ådalen’ indvies officielt den 16. juni og nu tager legepladsen form.

Projektet består af en harefamilie i træ, der kan bruges til netop leg og aktivitet for børn og voksne og blive en del af det i forvejen attraktive område, hvor der nu også er shelter, bogbyttetræer, toilet og golfbane på anden ande side af stien.

Del af Borgermillionen

Projektet fik vinger, da idemanden, lokalrådsmedlemmet Kurt Bidstrup, søgte om penge til legepladsen via Borgermillionen. Han endte med at få 54.000 kroner og med tilskud fra blandt andet Nordea Fonden, Friluftsrådet og Ballerup Kommune blev det til 350.000 kroner, som har betydet, at man snart kan indvie den anderledes legeplads.

Det glæder Kurt Bidstrup, der i forvejen har sørget for både toilet og bogbyttetræer i området.

”Det er et rigtig spændende projekt. Jeg fik ideen, da jeg så legepladsen ’Havtyren’ i Liseleje. Jeg henvendte mig til firmaet bag og vi fandt ud af, at det skulle hedde ’Haren i Ådalen’,” siger Kurt Bidstrup, som ikke rigtig ved, hvorfor han på den måde har kastet sin kærlighed til netop det område i Harrestrup.

Inspiration fra udlandet

”Jeg synes bare, det er et dejligt sted. Jeg har cyklet der mange gange og jeg bor lige på den anden side, men jeg har ellers intet med det at gøre på den måde. Jeg synes, at man kunne bruge området til beboere, familier og andre kunne bruge det. Der lå i forvejen en golfbane, og så kom madpakkehuset og så tænkte jeg, at man kunne da få mere ud af det. Så gik det bare i gang,” siger Kurt Bidstrup, som begynd te med at få etableret toilettet. Ideen kom fra en park i Frankrig, ligesom han fik ideen til de specielle bogbyttetræer fra Holland og senere Vesterbro.

”Det er blevet meget populært og vi må sige nej til bøger. Vi mangler dog børnebøger så dem må man gerne komme med. Men jeg håber, at harerne bliver lige så populære,” siger Kurt Bidstrup, som dog ikke ved, om han vil fortsætte med at finde på nye ideer til området, når hare-projektet er færdigt.

”Jeg ved ikke om jeg bliver ved. Jeg er snart 80 år, så man kan ikke blive ved. Men det er jo sjovt at se ideerne blive til projekter, som folk kan bruge,” siger den pensionerede bankfuldmægtige, der med sine ideer og inspiration har omdannet en grøn plet ved golfbanen til et livligt aktivitetsområde for store og små. Nu snart med en smuk, håndlavet harefamilie i træ som kronen på værket.

Fotos: Kaj Bonne