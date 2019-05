Jobcentret i Ballerup koster kassen

Jobcenter Ballerup er det 9. dyreste jpbcenter at drive i landet, viser en opgørelse fra den liberale tænketank CEPOS. ”Det er en investering i fremtiden,” siger formanden for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Musa Kekec (A). Foto: Arkivfoto

En ny opgørelse fra CEPOS viser, at Jobcenter Ballerup er blandt de dyreste i landet at drive. Men udvalgsformanden påpeger, at det er en investering, der betaler sig.

Af Ulrich Wolf

Det kan godt være, at Jobcenter Ballerup forsøger sig med nye tanker og andre måder at angribe ledigheden på. Men det koster.

Det må være konklusionen på en ny opgørelse foretaget af den liberale tænketank CEPOS. Den viser nemlig, at Jobcenter Ballerup i 2018 var det 9. dyreste jobcenter at drive i landet og markant dyrere end jobcentrene i nabokommunerne.

Det kostede i alt 148 millioner kroner i 2018 at drive jobcentret og med 2478 personer at administrere er det en udgift på 59.745 kroner pr. person tilknyttet jobcentret.

Det er mange penge og altså blandt de højeste udgifter i landet.

Får meget for pengene

Men ifølge formanden for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i Ballerup Kommune, Musa Kekec (A), er prisen ikke nødvendigvis et problem.

”Vi har nogle udgifter til at drive vores jobcenter og det lyder måske af meget. Men man skal se på, hvad vi får for pengene. Hvis vi får resultater og færre ledige og dermed færre på forsørgelse og flere i arbejde, så er det godt nok. Vi har den politik, at vi lader udgifterne følge presset, så når bunkerne vokser, så stiger udgifterne og når bunkerne falder, så kan vi skrue ned for udgifterne, ” siger Musa Kekec.

Samtidig påpeger han, at netop den ’modige’ tankegang, som man praktiserer i Ballerup koster penge.

”Det er en investering i fremtiden. Det kan godt være, at en opgørelse lige nu viser, at det er dyrere at drive vores jobcenter. Men på længere sigt kan det godt betale sig. Vores mål er netop at få flest mulige i job og netop nu, hvor det går godt, kan vi koncentrere os om at få ledige, som er langt væk fra arbejdsmarkedet i job. Det kan på længere sigt betyde, at de får varige jobs, kommer væk fra forsørgelse og betaler skat. Det er vi overbevist om er bedre på langt sigt og derfor tør vi godt tænke langsigtet og ikke bare hen imod en opgørelse lige nu og her, ”siger Musa Kekec.

Ifølge analysen koster det 45.982 kroner pr person at drive jobcentret i Gladsaxe, 42.638 kroner i Egedal og 39.929 kroner pr. person i Herlev Kommune.