Kolonihaver bliver ikke tvangsflyttet

Suzanne Sand (tv) lagde have til besøget, hvor erhvervsminister Rasmus Jarlov (C) og teknik- og miljøudvalgsformand Hella Tiedemann beroligede kolonihaveejerne.

Regeringens hovedstadsplan har skabt uro hos kolonihavefolket, da der i planen lægges op til, at kommuner kan omplacere kolonihaveområder. Det kommer dog ikke til at ske, med mindre haveforeningen selv ønsker det, fastslog erhvervsminister Rasmus Jarlov, da han besøgte haveforeningen Tjørnebjerg i Ballerup.

Af Mia Thomsen

I januar præsenterede regeringen en omfattende hovedstadsplan indeholdende en lang række initiativer, som skal styrke hovedstadsområdet.

Men hvis man nærlæser de 52 punkter i planen finder man blandt andet et forslag til ’nye muligheder for at flytte kolonihaveområder’. Et punkt der bestemt ikke er faldet i god jord hos kolonihavefolket.

Derfor har Kolonihaveforbundet råbt vagt i gevær, da de frygter at planen på et senere tidspunkt kan føre til tvangsflytninger af kolonihaveforeninger. Derfor har de blandt andet arrangeret møder mellem politikerne bag planerne og kolonihaveejerne for at finde ud af, hvad tankerne er omkring kolonihaveområderne og de mulige flytninger.

Samlet i Ballerup

Sidste søndag var repræsentanter for Kolonihaveforbundet, erhvervsminister Rasmus Jarlov (C), teknik- og miljøudvalgsformand i Ballerup Hella Tiedemann (A) og en masse kolonihaveejere således samlet i haveforeningen Tjørnebjerg i Ballerup for at få en snak om beboernes frygt for, om den nye hovedstadsplan kan føre til flytning af kolonihaveområder.

Men det var erhvervsministeren meget hurtig til at afvise:

”Det står fuldstændig krystalklart i vores forslag, at det er kun i det tilfælde, at kolonihaveområderne selv ønsker at flytte, så kan man få lov til det,” slog han fast og forklarede, at baggrunden for at punktet overhovedet er med i planen er, at nogle kommuner har henvendt sig med spørgsmål om mulige flytninger af kolonihaveområder – blandt andet i områder omkring den kommende letbane.

Men som lovgivningen er på nuværende tidspunkt, kan man ikke bare flytte et kolonihaveområde – uanset om haveforeningen selv og kommunen skulle være enige om, at det er en god idé.

”Derfor har vi så lagt forslag frem om at lave den lovgivning om, således at man kan flytte, hvis kolonihaveområdet vel at mærke selv ønsker det,” forklarede Rasmus Jarlov.

En klar melding, som gjorde kolonihavejerne i Ballerup lidt mere rolige.

Ingen flytteplaner

Miljø- og teknikudvalgsformand Hella Tiedemann (A) kan også berolige kolonihaveejerne:

”Det er ikke Ballerup Kommune, der har ytret ønske om flytninger. Der kommer ikke til at ske noget her. Ingen kolonihaver skal flytte,” slår hun fast.

Ballerup Kommune har i alt 3350 kolonihaver fordelt på 12 haveforeninger.

FAKTABOKS: Hvad står der i hovedstadsplanen?

Punkt 9 i planens afsnit ’Plads til alle’ lyder:

”Regeringen vil give kommunerne bedre muligheder for at omplacere kolonihaveområder, så nuværende kolonihavearealer kan anvendes til andre formål som fx boliger eller erhvervsbyggeri tæt på nye letbanestationer. Omplaceringen forudsætter, at der kan opnås tilslutning fra den enkelte kolonihaveforening.”