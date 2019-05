Integrationsdebat midt i vasketøjet

De fire politiske kandidater forsvandt næsten mellem vasketøj og maskiner, men det gjorde faktisk valgmødet lidt mere ’autentisk’ og anderledes end de fleste valgmøder, man ser for tiden. Foto: Kaj Bonne.

fv19 Et af valgkampens store emner, integrationen, var til debat på et af de steder, hvor integrationen netop er dagligdag. På De Forenede Dampvaskerier i Skovlunde, hvor 65 procent af de ansatte har anden etnisk baggrund end dansk.

Af Ulrich Wolf

Hver dag arbejder folk fra utallige nationaliteter på De Forenede Dampvaskerier i Skovlunde. Her skal folk med helt forskellige baggrunde hver dag arbejde sammen i et til tider fysisk hårdt arbejdsmiljø, samtidig med at de skal tilpasse sig det danske sprog, arbejdskultur og samfund.

Så derfor var det oplagt at lægge en debat om netop integration i Danmark, set fra et virksomhedsperspektiv, på netop denne arbejdsplads.

Det gjorde man så torsdag eftermiddag, hvor erhvervsminister Rasmus Jarlov (C), Kasper Sand Kjær (A), Joachim B. Olsen (I) og Sofie Carsten Nielsen (B) var intivteret til debatten.

Klassisk valgdebat

Efter en rundtur på vaskeriet, der vasker og håndterer tøj for de fleste hospitaler i Region Hovedstaden og på Sjælland samt en række institutioner, var de fire lokale kandidater klar til en klassisk valgdebat midt i et af virksomhedens store rum, hvor vasketøjet fyldte alle vegne.

Foto: Kaj Bonne

Tilhørerne var en række ansatte, hvor det var tydeligt, at de var netop målgruppen for debatten, og selvom en del muligvis havde lidt svært ved at følge med i debattørernes hurtige dansk, så lagde ordstyrer Adam Holm op til, at alle skulle forsøge at tale langsomt, så alle kunne følge med.

Tiden var knap, så efter en kort introduktionsrunde fra hver politiker, hvor alle fremhævede, at det var rart at være ude blandt folk, der lavede ’rigtigt arbejde’ og ikke bare Powerpoints og rådgivning, var der spørgsmål fra tilhørerne.

Et af spørgsmålene handlede om den hårde tone i debatten om flygtninge – og om den ikke kunne være mere positiv?

Ikke personligt

De fremmødte politikere var i det store hele enige om, at flygtningedebatten er kompleks og at man er nødt til at tale om problemerne, uden at man derfor skal skære alle over en kam.

”Man er nødt til at kunne diskutere flygtningepolitikken og erkende, at der er problemer. Men samtidig er det vigtigt, at man ikke tager det personligt. Hvis man som flygtning lærer sproget, tager et arbejde og bidrager til fællesskabet, så handler debatten jo ikke om en selv,” sagde Rasmus Jarlov.

Sofie Carsten Nielsen slog til lyd for, at hvis man har fået forlænget sin opholdstilladelse ad flere omgange og man ellers er i arbejde og bidrager, så skal det tælle, når man kigger på permanente opholdstilladelser.

Foto: Kaj Bonne

Der var dog enighed om, en virksomhed som DFD er afhængig af udenlandsk arbejdskraft. På rundturen fik politikerne at vide, at man oppe på første sal, hvor det hårdeste arbejde med at sortere og vaske foregår, stort set kun har udlændinge ansat. For de danskere, der kommer derop ’mister motivationen’ eller ’får ondt i armene’ ret hurtigt.

Det fik Joachim B. Olsen til at drille Kasper Sand Kjær med, at der rent faktisk findes danskere, der er dovne, selvom Socialdemokratiet og fagforeningene ikke er meget for at indrømme det.

Hvad med fremtiden

Til sidst var spørgsmålet om, hvad en virksomhed som DFD skal gøre, hvis flygninge skal sendes hjem, oppe at vende. Hertil replicerede erhvervsministeren:

”Det er dansk politik, at flygtninge skal have midlertidig beskyttelse og sendes hjem, når der er sikkert i deres hjemland. Netop den politik kan sikre, at der fortsat vil komme flere til, der kan varetage jobs på en virksomhed som DFD i fremtiden”.

Derefter var der en kort afrunding og debatmødet var overstået. Der var ingen tvivl om, at mange brændte inde med spørgsmål og kommentarer, men alligevel blev mange, måske især de mange med udenlandske baggrund, en lille smule klogere på en meget toneangivende, men også kompliceret debat.

Fotos: Kaj Bonne