Ny naturvejleder til de mindste

Naturvejleder Lisa Tornbergs ladcykel er fuld af overraskelser - der er både følehorn og vinger, som får de små til at leve sig helt ind i rollerne som små insekter i skoven. Foto: privatfoto

Natur Ballerup Kommune får nu en naturvejleder til de børn, der endnu ikke er startet i skole. Det er Skoletjenesten Pederstrup der får efteruddannet pædagog Lisa Tornberg.

Af redaktionen

I Hareskoven er vejret drilsk: Det ene øjeblik skinner solen, det næste øjeblik regner eller hagler det. Men hverken de 15 regntøjsklædte børn fra Valhalla i Skoven eller naturformidler Lisa Tornberg fra Skoletjenesten Pederstrup er påvirkede af vejret. Humøret er højt og stemmerne ligeså.

”Bzzzzzzzz…” lyder det fra en dreng på fire år, der netop har fået følehorn af grønne piberensere samt et par hurtige vinger af grønt karton på ryggen. Han er en flue der flyver afsted hen ad den lille skovsti. Snart følger fluer i alle mulige farver trop, indtil de stopper og siger: ”Haps! Haps” til en voksen, som de åbenbart mener, fluer ville elske at spise. Fra den blå ladcykel forvandles børn til insekter.

Leger naturen ind

Så selvom smådyrene i skovsøen har gemt sig godt denne mandag, så er der masser af liv og energi i skoven. Fiskenettene er i gang og store, hvide bestemmelsesduge er spredt ud med tegninger af både skovens og søens smådyr. Samtidig er der gjort klar til forskellige lege, som alle fortæller om skoven og dyrene der bor der.

Mens pædagogerne hjælper børnene med opgaver og lege, hjælper Lisa børn og voksne med at få perspektiv på det de oplever. Særligt legen er det godt at få sat ord på:

”Børnene er nysgerrige på nye steder og nye ting. For de børn som ikke hurtigt fanger interesse for at undersøge omgivelserne, der hjælper det at lege,” fortæller Lisa Tornberg og fortsætter:

”Får de et par fuglebriller, følehorn eller vinger på, jamen så er de selv en del af skoven. Og så vil de gerne finde mad i skovbunden, dykke i bladene eller sætte sig på en gren.”

Det særlige uglemærke

Lisa er to dage om ugen tilknyttet Skoletjenesten Pederstrup. Herfra laver hun naturformidling til børn i dagtilbud i hele kommunen, tæt på det enkelte børnehus.

Erfaringerne fra de to foregående år er gode, og derfor har Skoletjenesten Pederstrup valgt, at Lisa skal have uddannelsen til naturvejleder. En uddannelse som i en årrække har uddannet naturglade fagpersoner til stjerner inden for naturformidling til store og små.

”Det er noget særligt at få lov til at bære uglemærket, som er naturvejledernes logo. Gennem uddannelsen styrkes formidlingskompetencerne, samtidig med at man bliver en del af et stærkt netværk,” fortæller Camilla Lindberg.

Hun er selv uddannet naturvejleder og er i dag tilknyttet Skoletjenesten Pederstrup, hvor hun laver naturfaglig formidling til folkeskolerne.

Med en naturvejleder målrettet dagtilbuddene styrkes kvaliteten i tilbuddet, som ikke kun er målrettet børnene.

”Jeg prøver at give nogle af mine idéer videre til det personale jeg møder. Mange gange er de lige så nysgerrige på naturen og hvordan de kan bruge den som børnene er,” fortæller Lisa.

Sidste år havde hun 33 aftaler i kalenderen, men måtte sige nej til mindst lige så mange. Efterspørgslen er stor.

Igler og madpakker

Tilbage i Hareskoven har børn og voksne sat sig omkring en bestemmelsesdug. Der er fanget en hesteigle!

Alle syntes dyret er sjovt at se på, nærmest som en sort skovsnegl, der bor i vandet. Men tiden løber og ungerne finder madpakkerne frem.

”Efter to timer i skoven med masser af snak om dyr og planter, så kan man som voksen godt blive lidt forpustet,” siger Lisa og tilføjer:

”Det kan man bare ikke altid se på børnene.”

Og straks efter madpakkerne er de i gang igen: Et barn er sommerfugl, en anden bænkebider. Drengen med fluevingerne – han er stadig flue.

Missionen er fuldført: Nysgerrigheden på børnenes nære natur er vakt. Og med en ny naturvejleder er der plads til flere legende og lærerige ture i naturen.