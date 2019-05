Venligboerne sætter fokus på hjemløse

Der blev lyttet og diskuteret hjemlseproblmatik i Grantoftegåaards rustikke lokaler. Målet var at få et fælles projekt med fokus på hjemløse og udsatte i gang. Foto: privatfoto

Projekt Der er mange hjemløse og udstødte i Ballerup Kommune. Det vil venligboerne gøre noget ved. Derfor lancerer Venligboerne en ny kampagne, der skal sætte fokus på hjemløshed.

Af Ulrich Wolf

Venligboerne på Møllen har i flere år været omdrejningspunktet for modtagelsen af flygtninge, der kommer til Ballerup.

Men i de senere år er der ikke kommet ret mange flygtninge til hverken Ballerup eller Danmark, men det betyder ikke, at Venligboerne nu ligger stille. Tværtimod har de nu lanceret et nyt projekt, der skal sætte hjemløse og socialt udsatte på dagsordenen i kommunen.

Onsdag præsenterede de deres nye projekt på Grantoftegaard, som sammen med andre er en aktiv del af det nye projekt.

Meningen er, at frivillige, kommunen, politikere, erhvervsliv og institutioner i fællesskab skal skabe bedre vilkår for hjemløse i Ballerup Kommune.

Bredt samarbejde

Holdet bag samarbejdet er – udover Venligboerne – også Fronten, Baltoppen LIVE, Baba-projektet, Grantoftegaard, Torvets Brasserie og musikeren Steen Aabrink, og alle havde repræsentanter tilstede ved seancen i de hyggelige og rustikke lokaler på Grantoftegaard, denne onsdag eftermiddag, hvor også borgmester Jesper Würtzen og et par andre politikere var inviteret, ligesom den tidligere hjemløse Christina Nielsen var tilstede for at fortælle sin historie.

Vi mangler adresser

Mødet var en introduktion til projektet, der især skulle præsentere samarbejdet for de ansvarlige. Men meldingen var klar nok.

”Vi har brug for at sætte de udsatte i Ballerup på dagsordenen. Dette samarbejde er for at vise, at vi i fællesskab kan finde en plads til de mennesker, der ikke passer ind og se dem som en ressource. Vores opgave er at hjælpe de udsatte borger, og nu hvor vi ikke har så mange flygtninge at hjælpe, er denne gruppe den næste, vi vil sætte fokus på,” sagde Niels Gulbech-Eiruff fra Venligboerne.

Også driftsbestyrer på Grantoftegaard, Rune Sørenen var klar i mælet.

”Vi har brug for, at kommunen finder et sted for de folk der er hjemløse. Vi mangler ikke ideer og heller ikke folk, der vil hjælpe, men vi mangler adresser. Det er her, hvor kommunen kommer ind billedet,” pointerede han.

Rune Sørensen foreslog selv, at Grantoftegaard sagtens kunne ombygge nogle af deres lokaler til en slags pensionat for netop udsatte grupper.

Politisk åbenhed

Der blev diskuteret hjemløshed og hvilke udfordringer der er og der var bred enighed om, at det er et emne, der skal på dagsordenen.

Borgmesteren var åben overfor nye tiltag og for at se på, hvad man kan gøre for at skaffe boliger og væresteder til de udsatte grupper. Både Atlasgrunden og Kasperskolens bygninger blev nævnt i debatten.

Selvom projektet nu kun lige er sat i søen er der allerede et konkret projekt på plakaten. Den 16. november afholder Baltoppen ’Rock for hjemløse’ hvor blandt andet B Joe og en række andre bands spiller til fordel for den gode sag.

Under alle omstændigheder er det nye hjemløse-projekt nu i gang og har høj prioritet hos venligboerne. Som Niels Gulbech-Eiruff sagde mod slutningen:

”Hvis vi sammen finder en holdbar løsning for denne gruppe, så skal jeg nok lade være med at komme med flere ideer til Ballerup Kommune”.