Fire dansere tog seks medaljer i Aarhus

DancingTeams dygtige firkløver kom hjem med både guld og sølvmedaljer efter deltagelse i den helt nye danseturnering ’Untitled’ i Tivoli Friheden i Aarhus. Foto: privatfoto

Dans I weekenden var DancingTeam med ved en helt ny danseturneringen ’Untitled’, som blev afviklet i Tivoli Friheden i Aarhus. DancingTeam havde fire dansere med og de gjorde det super flot.

Af redaktionen

Tobias Niemann og Klara Nygaard blev begge nummer et og Frida Houlberg nummer to i hiphop.

I disco vandt Melina Sølvhøj og Frida Houlberg, mens Klara Nygaard blev nummer to.

”De næste to weekender står på international og national DM. I disco, hiphop og formation, sidstnævnte er ekstra spændende, da det gælder udtagelse til VM i Bremerhaven i Tyskland til oktober,” siger Lone Lindgreen.

Tobias Niemann er i øvrigt lige vendt hjem fra Italien, hvor han deltog i juniorrækken ved EM i hiphop. Det var en stor udfordring, og Tobias endte som nummer 57 ud af 76.

Han var ikke helt tilfreds med den placering, men han fik en kæmpe oplevelse og har nu bare lyst til at give den endnu mere gas fremad rettet, fortæller Lone Lindgreen fra DancingTeam.