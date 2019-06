Guld og bronze til Måløv Badminton Club

Esben Jannes Jacobsen fra Måløv Badminton Club (nummer to fra højre) sammen med sin mixdouble-makker Emma Fjelksted fra Vordingborg øverst på podiet ved Danish Junior Open 2019. Foto: privatfoto

Badminton Måløv Badminton Club var i weekenden repræsenteret med otte spillere ved den internationale turnering Danish Junior Open 2019 i Farum.

Af redaktionen

Her dystede en masse talentfulde ungdomsspillere fra flere europæiske lande lige fra Island til Tjekkiet i elite-, mester- og A-rækken.

I U13 A-rækken vandt Esben Jannes Jacobsen fra Måløv en flot guldmedalje sammen med sin makker Emma Fjelksted fra Vordingborg. I finalen blev det til en sikker sejr i to sæt over et par fra Sverige.

I U15 mesterrækken spillede Emilie Kesting sig frem til en bronzemedalje i damesingle, mens det ligeledes blev til bronze til Julia Ringe og Ida Wittrup Jørgensen i damedouble i U15 A-rækken.