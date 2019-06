2-1-sejr til LSF

Fodbold I weekenden tørnede LSF og Union sammen, og allerede fra starten af kampen blev der sat et højt pres på. Alle gav sig fuldt ud og det var ikke meget, Union havde bolden.

Af redaktionen

Den første chance kom efter ti minutter, da et godt opspil blev afsluttet af Frederik Jegind, men desværre lige på målmanden.

Vi skulle helt frem til fem minutter før halvleg, før der kom gang i netmaskerne. Et hjørnespark endte i en ren kluddermor og på en eller anden måde fik Aske Victor skramlet bolden i mål.

Efter pausen var der en lidt død periode. Det var ikke kønt det der blev leveret fra begges sider – og der blev givet og taget. Den udmærkede dommer havde styr på tingene og sørgede for, at det ikke helt udviklede sig.

Men i det 65. minut vågnede LSF så op. De blev fanget i ubalance og en god dybdebold blev sendt ned bag forsvaret, og der blev resolut afsluttet. Bolden ramte en af LSFs spiller og røg op på tværribben og desværre ud til en Unionspiller, der sendte den i mål til 1-1.

Nu vågende Smørumdrengene op og det lå i luften, at der nok skulle komme en kasse mere – og det gjorde der så i det 74. minut. Et godt opspil endte hos kampens spiller Jacob Lind og han fandt en helt fri Jegind, der sikkert sparkede bolden i kassen til kampens resultat 2-1.

Det var måske ikke altid lige kønt, det der blev præsteret af holdet i dag, men det er vist det man kalder en arbejdssejr. Der skulle virkelig knokles for de tre point, og Union er et godt hold, der står godt på banen og går til vaflerne. Så det var meget positivt at LSF var med fysisk.