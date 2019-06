Hvor blev velfærden og sikkerhedsnettet af?

Debat I alt lever 64.500 børn i fattigdom i Danmark, cirka 500 børn lever i fattigdom i Ballerup, det er effekten af fattigdomsreformerne; 225 timers reglen, kontanthjælpsloftet og reduktionen af integrationsydelsen.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Folketingskandidat for Enhedslisten i Ballerup

Det er ingen naturlov, at der skal være fattige børn i Danmark. Vi er et af verdens rigeste lande – vi har et valg. Vi kan fjerne fattigdomsreformerne, der er den absolut vægtigste årsag til at børn vokser op i fattige familier, afskæres fra foreningsliv, fødselsdage og de mange andre fællesskaber – næsten alt koster penge.

Finansministeriets beregninger viser, at fattigdomsydelserne indbringer omkring en milliard kroner. Det samme beløb som det kostede at sænke arveafgiften for familieejede virksomheder. Det er altså en politisk beslutning, at børn skal leve i fattigdom.

I Enhedslisten vil vi arbejde på at fjerne fattigdomsreformerne i Danmark, ingen børn skal leve i fattigdom og ingen mennesker skal leve uden eget tag over hovedet.

Vi arbejder på det i Ballerup, men det er en national opgave at fjerne årsagen til fattigdom og hjemløshed – fjerne fattigdomsreformerne. Den dagsorden vil vi i Enhedslisten arbejde hårdt for at gøre aktuel og nærværende på Christiansborg.

Ingen børn skal vokse op i fattige familier hverken i Ballerup eller i Danmark. De børn, der vokser op i fattigdom i dag, gør det fordi fattigdomsreformerne er indført og der er intet til hinder for at de kan fjernes igen.