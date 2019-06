Seriøst tosset med varme hænder

Debat Jeg er klimatosse - men også seriøst tosset med de dygtige varme hænder i vores offentlige sektor.

Af Thomas Anker (Å), Folketingskandidat for Alternativet i Ballerup

Jeg vidste godt, at det stod slemt til, men hvad der rullede over skærmen i ”Daginstitutioner bag facaden” på TV2 gør mig umådelig ked af det og tosset på samme tid.

Vi er i gang med et samfundsmæssigt omsorgssvigt, og hvordan står det mon til i Ballerup?

Vigtigst er det at fokusere på det gode barneliv for hvert eneste barn. Det er svært at understøtte med de rammer, som vi i dag tilbyder rent politisk. Der skal være minimumsnormeringer 1:3 i vuggestuer og 1:6 i børnehaver, og det er kun pædagogisk personale i øjenhøjde, der skal tælles med.

Socialdemokratiet afviser fortsat minimumsnormeringer, og det undrer mig. I mine øjne er det for nemt at kalde sig ”børnenes minister”, når man ikke lytter til dem, der til dagligt arbejder med børn, og det er også for nemt at lave økonomisk politik, hvis man ikke behøver at fortælle, hvor pengene skal gå hen.

I starten af april var op mod 100.000 danskere til demonstrationer landet over for bedre normeringer. Det blev på smukkeste vis fulgt op i søndags. Men i forlængelse af demonstrationerne og udsendelsen og det efterfølgende politiske spin er jeg bange for, hvem der nu skal føres klapjagt på?