Vind den ternede ninja

Den ternede ninja er på spil i denne uges konkurrrence, hvor man både kan vinde filmen og sin helt egen Ternet Ninja-dukke. Foto: Nordisk Film

konkurrence I denne uge er der to film og og en Ternet Ninja-dukke i puljen - man kan deltage i konkurrencen frem til mandag den 10. juni klokken 12.

Af Mia Thomsen

Ternet Ninja er en fantastisk underholdende film for både børn og voksne. Den står på masser af action, humor, lidt gys og en god knivspids ”moralsk opsang”.

Med filmatiseringen af den populære børnebog af samme navn, har Anders ’Anden’ Matthesen formået at skabe en megasucces. Ternet Ninja har nemlig solgt mere end 935.000 billetter i biograferne og er dermed den mest sete danske film i biograferne i mere end 25 år.

Filmen handler om teenageren Aske, der får en ninja-dukke af sin onkel Stewart, da han vender hjem fra Thailand. Dukken viser sig i midlertidigt at være levende, dødsensfarlig og besat af tanken om retfærdighed og blodhævn over for manden, som ejer fabrikken, den er lavet på.

Den ternede ninja hjælper Aske med hans problemer, og drengen lover til gengæld at hjælpe dukken, uden helt at vide, hvad det indebærer. Dukken er fast besluttet på at få hævn ved at slå den skruppelløse direktør ihjel, men Aske insisterer på, at der er en bedre løsning.

Deltag i konkurrencen

Ballerup Bladet udlodder i samarbejde med Nordisk Film to eksemplarer af filmen ‘Ternet Ninja’ på dvd samt en cirka 35 centimeter høj Ternet Ninja-dukke. For at deltage i konkurrencen skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Anders ’Anden’ Matthesen har tidligere (i 2004) haft stor succes med en anden animationsfilm. Hvad hed den?

Send svar samt navn og adresse på mail til vind@ballerupbladet.dk. Skriv gerne i mailen, om du helst vil vinde filmen eller dukken. Sidste frist for at deltage i konkurrencen er mandag den 10. juni klokken 12. Vi trækker tre vindere, som får direkte besked på mail – og efterfølgende selv skal afhente præmien på redaktionen i Ballerup.