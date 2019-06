”Det vil man ikke kunne se i Ballerup”

De rystende forhold i institutioner i København, som man for nylig kunne se i en TV-2 dokumentar, vil man, ifølge udvalgsformand Peter Als (A), ikke kunne finde i Ballerup.

Af Ulrich Wolf

I Ballerup Kommune er der, som i alle andre kommuner, pligt til at holde tilsyn med forholdene i institutionerne.

Ifølge formanden for børne- og skoleudvalget, Peter Als (A), fungerer tilsynet ganske godt og han mener, at forhold, som man kunne opleve i TV2-dokumentaren ’Daginstitutionerne bag facaden’ om de chokerende forhold i enkelte københavnske daginstitutioner, ikke ville kunne forekomme i Ballerup.

”Det er i sidste ende et spørgsmål om ledelse og det ville komme bag på mig, hvis man kunne opleve sådan noget i Ballerup Kommune. Jeg er selv leder i en institution og jeg kan sige, at den slags ville jeg ikke finde mig i. Jeg er sikker på, at tilsynet ville afdække den slags her i kommunen,” siger Peter Als.

Lettere at komme til

Tilsynsrapporterne fra Ballerups institutioner er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside – men ikke nemme at finde, da de gemmer sig under forskellige dagsordener til børne- og skoleudvalgsmøderne.

Vi har spurgt Peter Als, hvorfor de skal være så svære at finde?

”Det kunne da godt være, at man skulle gøre dem lettere at finde. Det har jeg faktisk ikke tænkt på, men det kan sagtens være ganske praktisk,” siger Peter Als.

Efter Ballerup Bladets henvendelse har Ballerup Kommune derfor samlet alle tilsynsrapporterne, så de er nemme at finde – og lagt et direkte link til dem på forsiden af kommunens hjemmeside.

Under overskriften ’sådan fører kommunen tilsyn med dagtilbud’ kan man nu let finde tilsynsrapporterne fra de enkelte institutioner samt fællesrapporter fra hvert distrikt.