Pædagoger mangler tid

Syv ud af ti pædagoger i Ballerup oplever, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af personalemangel, viser en ny undersøgelse fra BUPL. Modelfoto: Colourbox

En undersøgelse fra BUPL viser, at pædagogerne i Ballerup mangler tid til børnene. Mange oplever, at de ikke kan drage ordentlig omsorg for børnene på grund af personalemangel. Der er sat flere penge af, forsikrer udvalgsformand.

Af Ulrich Wolf

En af de største kortlægninger af pædagogernes vilkår i daginstitutionerne, foretagget af BUPL viser, at at der mangler tid til børnene.

Undersøgelsen viser, at syv ud af ti pædagoger i Ballerup Kommune oplever, at de ikke kan give den nødvendige omsorg, at seks ud af ti oplever at de i en periode på en tilfældig dag er alene med den samlede børnegruppe, samt at over 70 procent oplever, at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel.

Hele 91 procent af pædagogerne har indenfor den sidste uge oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne.

Alarmerende

Det er voldsomme tal, som får formand for BUPL Storkøbenhavn, Michael Egelund til at til at efterlyse flere hænder i institutionerne.

”Det er alarmerende, når så mange pædagoger oplever, at de med deres pædagogfaglige baggrund ikke kan nå deres arbejdsopgaver og drage den nødvendige omsorg for børnene. Et forhold, som også forældrene er blevet meget opmærksomme på og som udløste landsdækkende forældredemonstrationer i april måned,” siger Michael Egelund.

Også i Ballerup blev der arrangeret forældredemonstration, hvor mange gik på gaden med krav om minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Penge på vej

Tallene fra undersøgelsen gør også indtryk på formanden for børne- og skoleudvalget i Ballerup Kommune, Peter Als (A).

”Det gør indtryk på mig, men det kommer ikke helt bag på mig. Det er jo også det, jeg har hørt fra de samtaler jeg har haft med personalet. Jeg synes generelt, vi gør det godt i Ballerup, men det er klart, at vi kan gøre det bedre. Derfor har vi også tilført flere midler til området i både indeværende år og i det kommende år,” siger Peter Als.

Der er i budget 2019 afsat to ekstra millioner kroner til driften og tre millioner ekstra i 2020, for netop at få flere hænder i dagligdagen.

”Det er mit politiske projekt at få gode vilkår i vores institutioner og skoler og derfor sætter vi også midler af. De ekstra millioner i 2019 og 2020 går til drift og ikke til bygninger og indeklima. Det er der også sat fem millioner af til, men de ekstra midler er til driften,” siger Peter Als, som regner med at tre millioner kroner kan købe seks-syv ekstra pædagoger til de lokale daginstitutioner.

”Det batter ikke meget og der er langt til de normeringer, som BUPL gerne vil have. Hvis vi skal nå dem, så ville det koste 30 millioner kroner og det kan ikke lade sig gøre. Men vi arbejde hen imod en bedre situation,” siger Peter Als, som trods alt anerkender, at der bliver sat fokus på problemet.

”Jeg håber da, at den øgede opmærksomhed gør, at man lytter på Christiansborg. For det er der, at der skal sættes midler af. Vi er voldsomt pressede på servicerammen og på ekstra udgifter til specialområdet, så selvom vi gerne vil prioritere området endnu mere så mangler vi pengene, ”siger Peter Als.

FAKTA Om BUPL’s undersøgelse

Tal fra vilkårsundersøgelsen i Ballerup

• 91% af pædagoger har inden for den sidste uge oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne – fortrinsvis på grund af utilstrækkelig normering og manglende vikardækning

• 68% af pædagogerne kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af personalemangel

• 72% af pædagogerne oplever, at de ikke kan give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel

• 64% af pædagogerne var i perioder på en tilfældig dag alene med den samlede børnegruppe.

Om undersøgelsen: BUPL har i perioden 26. februar til 11. marts 2019 gennemført en undersøgelse blandt medlemmer af BUPL/BUPL-A på 0-5 års området. I Ballerup Kommune har 203 pædagoger besvaret undersøgelsen, svarende til en svarprocenten på 46% for fuld besvarelse og 52% for delvise besvarelser.

Kilde: BUPL