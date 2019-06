Succesfuldt kvindecykelhold fejrer jubilæum

Der er godt gang i damebenene på det nu et år gamle cykelhold Team Change.

Af Mia Thomsen

For et år siden var der to kvinder på Team Change. Nu tæller holdet cirka 50 aktive ryttere. Cykelholdet træner hver mandag fra 17.30-19.30 i hele sommersæsonen med afgang fra Skovbrynet Station eller Ballerup Super Arena.

Det første år har budt på masser af træningsture i Gladsaxe-Ballerup-Farum-området, en tur til Sverige og for nogle en uge på Mallorca. Alle kvinder, der har en racercykel, kan blive medlem.

Tidligere eliterytter Hanne Malmberg står for træningen og indretter ruterne, så både øvede og begyndere kan være med. Der er fokus på køreteknik, at køre sammen i felt og trafiksikkerhed. Henriette Rald fra Bagsværd er hjælpetræner og mange fra holdet giver en hånd med, når det er nødvendigt.

På tirsdag den 11. juni fejrer teamet et års jubilæum med et lille glas efter træningen ved Ballerup Super Arena. Man kan finde Team Change på Facebook og bliv medlem af gruppen, hvis man vil vide mere.