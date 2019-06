Eleverne fordelte penge til skolerne

170.000 kroner fik ben at gå på til årets børnerådsdag på rådhuset

Af Mia Thomsen

Onsdag den 29. maj var kommunalbestyrelesesalen traditionen tro åben, da den årlige børnerådsdag fandt sted.

Her var en række elevrådsrepræsentanter inviteret indenfor i de politiske haller for at forhandle om en række projekter, der skal realiseres på skolerne.

Der blev forhandlet, fremlagt og diskuteret og endelig stemt om de forskellige projekter til i alt 170.000 kroner, som var det beløb, som den rigtige kommunalbestyrelse havde afsat til eleverne – og derfor var det heller ikke alle de ønskede projekter, der kunne få penge.

Men forhandlingen skete ud fra det vanlige motto, om at alle skal have noget med hjem, men at beløbene kan variere fra skole til skole.

Så det endte med at blive en både lærerig og god dag, hvor en række skoler fik penge til tiltrængte projekter.

Det gik pengene til:

Skovvejens Skole Øst: Bordtennisbord, 19.000 kroner.

Skovvejens Skole Vest: Sofa og kængurustylter, 11.280 kroner.

Hedegårdsskolen: Fugleredegynge, 20.000 kroner.

Baltorpskolen Grantoften: Hængekøjer, 10.280 kroner.

Baltorpskolen Rugvænget: Kunstgræs og fire målmandsnet, 19.700 kroner.

Skovlunde Skole Nord: Basketnet og optegning, 20.000 kroner.

Skovlunde Skole Syd: Rutchebane, 12.280 kroner.

Ordblindeinstituttet: Faldunderlag, 17.000 kroner.

Måløvhøj Skole Østerhøj: Vandpost og sofa, 12.500 kroner.

Måløvhøj Skole Måløv: Arbejdsbord og fodbold- og basketnet, 9.380 kroner.

Kasperskolen: DJ og løbehjul, 18.308 kroner.